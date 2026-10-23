Patti Smith ve en el Princesa de Asturias un incentivo para dar esperanza a la gente joven

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Oviedo (España), 23 oct (EFE).- La cantante y poeta estadounidense Patti Smith aseguró este viernes que el Premio Princesa de Asturias de las Artes, con el que fue distinguida, es para ella un incentivo "para seguir trabajando y evolucionando" y para encontrar "nuevas formas de dar esperanza y estabilidad a las nuevas generaciones".

En su discurso durante la ceremonia de entrega de los galardones en el Teatro Campoamor de Oviedo, localidad en el norte de España donde se entregan históricamente estos premios, tras recibir su galardón de manos de la princesa heredera, Leonor de Borbón, Smith señaló que un reconocimiento como este le permite detenerse a reflexionar sobre lo que ha logrado en la vida hasta ahora.

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La artista cerró su alocución con una interpretación a capela de su canción 'Wing' ante un auditorio integrado por autoridades civiles, líderes empresariales y culturales y miembros del cuerpo diplomático.

La 'madrina del punk', a punto de cumplir 80 años, dijo también que quienes comparten este año alguno de los ocho Premios Princesa de Asturias "han contribuido a mejorar el bienestar del mundo y de las personas", entre ellos Studio Ghibli o Lionel Messi.

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"Son referentes que promueven la alegría, protegen el medioambiente, exploran con audacia, defienden los derechos humanos, incentivan la curiosidad intelectual y constituyen una fuente de orgullo. Me siento muy afortunada de hallarme entre ellos", destacó la autora del himno 'People have the power', sonriente y con su habitual atuendo de chaqueta negra y melena larga.

Smith, que ya coincidió en 2012 con el rey de España, Felipe VI, entonces príncipe de Asturias, durante la ceremonia de entrega del Premio Cervantes al poeta chileno Nicanor Parra, agradeció la oportunidad brindada por la fundación Princesa de Asturias desde su llegada a España "de hablar cara a cara, interactuar y actuar para tantísima gente joven y prometedora".

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Tras ofrecer dos conciertos en la región donde se encuentra Oviedo, Asturias, y de participar en una interpretación por sorpresa de su 'People have the power' junto a un coro de unas 3.000 personas, la coautora de 'Because the night' destacó "la amabilidad y consideración" que recibió de un país en el que autores como Picasso o García Lorca inspiraron buena parte de su obra.

"Todos nos iremos de aquí con un premio mayor que el que anticipábamos, el de la amistad duradera", concluyó Smith, que fue reconocida por su "impetuosa creatividad" y su compromiso frente a las injusticias con un premio con el que ya cuentan Bob Dylan o Leonard Cohen.

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La cantante cerró su discurso con una conmovedora interpretación de 'Wing', la canción que compuso para su hija tras la muerte de su padre, Fred 'Sonic' Smith. EFE

(foto)(vídeo)