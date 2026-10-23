23/10/2026 La Reina Sofía vuelve a confiar en Alejandro de Miguel para los Princesa de Asturias 2026 con un elegante conjunto. La Reina Sofía vuelve a apostar por Alejandro de Miguel en los Premios Princesa de Asturias 2026, una cita en la que su presencia se ha convertido en una de las tradiciones más esperadas de la agenda de la Familia Real. La madre de Felipe VI ha acompañado a los Reyes, la Princesa Leonor y la infanta Sofía en la ceremonia celebrada este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde ha lucido un conjunto que mantiene su apuesta por la elegancia clásica y la moda española. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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La Reina Sofía vuelve a apostar por Alejandro de Miguel en los Premios Princesa de Asturias 2026, una cita en la que su presencia se ha convertido en una de las tradiciones más esperadas de la agenda de la Familia Real. La madre de Felipe VI ha acompañado a los Reyes, la Princesa Leonor y la infanta Sofía en la ceremonia celebrada este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde ha lucido un conjunto que mantiene su apuesta por la elegancia clásica y la moda española.

Para esta ocasión, doña Sofía ha confiado una vez más en Alejandro de Miguel, uno de los diseñadores habituales de su armario. La emérita ha elegido un conjunto de dos piezas en tonos claros, confeccionado en tejido brocado, con el que ha repetido la fórmula que ya había elegido en las dos últimas ediciones de los galardones. El diseño destaca por sus detalles y por una silueta clásica, fiel al estilo que la reina Sofía suele defender en sus apariciones públicas.

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El estilismo ha quedado completado con uno de los complementos más característicos de la emérita: su broche, que vuelve a ocupar un lugar destacado en el conjunto y aporta un toque personal a la propuesta. Con esta elección, doña Sofía ha mantenido su preferencia por los diseños de Alejandro de Miguel en una jornada especialmente significativa para la Familia Real, en la que la Princesa Leonor ha ejercido de anfitriona en la entrega de los premios que llevan su nombre.