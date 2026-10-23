Obispos de Venezuela reclaman elecciones libres e instituciones electorales independientes

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Caracas, 23 oct (EFE).- La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) reclamó este viernes la convocatoria a elecciones libres y transparentes y manifestó su preocupación por el clima político del país que, dijo, "continúa agravándose" en medio de una institucionalidad precaria y la restricción de las garantías democráticas.

"El país requiere la realización de elecciones libres y transparentes con un Consejo Nacional Electoral (CNE) imparcial y un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) independiente, de modo que se garantice el debido proceso, el cese de las inhabilitaciones y el respeto a los derechos políticos", dice la exhortación pastoral de la CEV leída por el arzobispo de Mérida, Helizandro Terán, en la clausura de su CXXVI Asamblea Ordinaria.

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En el documento, los obispos señalan que han comprobado cómo "continúa agravándose el clima político" del país "marcado por la polarización, la falta de institucionalidad y la restricción de garantías democráticas", por lo que llamaron a los líderes a superar estas dinámicas y a comprometerse en un acuerdo nacional por el perdón, la reconciliación y la justicia.

En ese sentido, el episcopado dijo que auspicia cualquier diálogo que lleve a solucionar problemas.

La CEV también expresó preocupación por la situación económica del país, tras señalar que los ingresos por la producción petrolera en medio del "tutelaje" de Estados Unidos no han llegado al pueblo venezolano.

"El pueblo sufre por la pérdida del poder adquisitivo al no tener salarios dignos, sino una compensación salarial a través de bonos", señalaron los obispos. En Venezuela el salario mínimo mensual equivale a centavos de dólar y es compensado por unos 240 dólares pagados vía bonificación, lo que significa que no tiene incidencia en los beneficios labores.

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Pese a este reclamo, la Conferencia Episcopal destacó "algunas luces" de esperanza, como las medidas de libertad otorgadas a presos políticos luego de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado y que, consideró, deben continuar para que nadie esté detenido por pensar distinto.

Además, destacó "una mayor libertad de expresión para los medios de comunicación social, la disminución de las numerosas alcabalas (controles viales de las autoridades), en muchas de las cuales se practicaba extorsiones, y una progresiva reactivación de la industria petrolera que -a juicio de la jerarquía católica- está dando nuevas oportunidades de trabajo".

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Sin embargo, recordó que todavía queda camino por delante para la restitución de los derechos civiles y políticos.

Algunos de los aspectos destacados por los obispos fueron acordados en el diálogo político que impulsa Estados Unidos entre el chavismo y la oposición, como parte de su plan de transición para Venezuela y con el que se prevé la convocatoria a elecciones presidenciales.

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Aunque algunas ONG, incluidas entidades internacionales como Human Rights Watch, han visto una pausa en la represión, en las últimas semanas se han reportado varias retenciones de dirigentes opositores e incluso confiscaciones de equipos, como ocurrió el jueves al término de una marcha convocada por la líder opositora María Corina Machado. EFE

(foto) (vídeo)