Moody's mantiene el rating de Eurocaja Rural en 'A3', con perspectiva 'estable'

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La agencia de calificación crediticia Moody's ha dejado sin cambios el rating de depósitos de Eurocaja Rural en 'A3', al tiempo que ha dejado sin cambios la perspectiva en 'estable', según recoge en un informe publicado este viernes.

La decisión sobre la nota de solvencia refleja el historia de solidez en la calidad de los activos, la fuerte capitalización y el buen perfil de liquidez y financiación, que se apoya en una base de depósitos muy granular.

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"Estas fortalezas están equilibradas frente al rápido y sostenible crecimiento de los préstamos, algo que no se ha puesto a prueba a través de un ciclo crediticio completo, así como la limitada diversificación geográfica del banco", ha afirmado Moody's.

De hecho, la calificadora de riesgos considera que existe el riesgo de que la calidad de los activos se deteriore cuando madure la cartera, sobre todo en un entorno económico menos favorable.

Moody's considera improbable subir el rating mientras no eleve el rating soberano de España. Una rebaja sería posible si deterioran los fundamentales, algo que también considera poco probable.