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El Kremlin prevé que la nueva ronda de contactos con Ucrania sea las primeras semanas de noviembre en Emiratos

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El Kremlin ha señalado este viernes que prevé una nueva ronda de contactos con Ucrania, con la mediación de Estados Unidos, para las primeras semanas de noviembre y sede en Emiratos Árabes Unidos.

"No se puede descartar nada de antemano. Pero las conversaciones a las que nos referimos, previstas para la primera quincena de noviembre en Abu Dabi, se celebrarán en un formato trilateral", ha afirmado el portavoz presidencial ruso, Dimitri Peskov, en declaraciones durante su rueda de prensa diaria recogida por la agencia Tass.

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De esta forma ha ahondado en la idea de que Ucrania y Rusia retomen el proceso negociador tal y como solicitó el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, en su reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, esta misma semana, tras la cual asesores presidenciales apuntaron a la fecha del 10 de noviembre para una reunión en Abu Dabi.

Queda por ver la confirmación final de participantes, toda vez que Europa trabaja para tener un sitio en las conversaciones, algo que el Kremlin no ha confirmado pero tampoco descartado por el momento.

Esta previsto que la cita sirva para volver a impulsar las conversaciones sobre el fin de la guerra en Ucrania, así como un marco de seguridad en el continente europeo.

El presidente ruso ya había indicado su disposición a reanudar los contactos a tres con Estados Unidos y Ucrania para "garantizar la seguridad de Ucrania y Rusia tras la consecución de acuerdos de paz" señalando que el objetivo final debe ser un tratado de paz "definitivo y no una suspensión de las hostilidades durante un breve período de tiempo".

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