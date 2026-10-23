Bruselas reivindica la presencia de la UE en las nuevas rondas de negociación de paz de Ucrania

Guardar

La Comisión Europea ha afirmado este viernes que espera una representación europea conjunta de la Comisión y el Consejo en las próximas conversaciones de Ucrania y Rusia, con la mediación de Estados Unidos, en noviembre en Emiratos Árabes Unidos, para negociar el fin del conflicto.

Ante la posibilidad de que Rusia, Ucrania y Estados Unidos retomen las negociaciones en noviembre, escenario que ha señalado el Kremlin, la UE ha indicado la expectativa de "nuevas conversaciones multilaterales a nivel de altos funcionarios" en la que la UE tenga un asiento.

PUBLICIDAD

"Por supuesto, la Unión Europea también estará representada en ellas", ha señalado la portavoz principal de la Comisión Europea, Arianna Podestà, durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario, en la que ha recordado que la UE ya participó en los últimos contactos celebrados a principios de esta semana en Oslo.

Bruselas ha respondido así al ser preguntada por las informaciones que apuntan a la posibilidad de que un grupo de dirigentes europeos, entre ellos líderes de países nórdicos, asuma la representación europea en las futuras negociaciones, una opción sobre la que también se ha planteado el posible papel de la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas.

PUBLICIDAD

En este sentido, el portavoz comunitario del Servicio de Acción Exterior, Christian Wigand, ha explicado que las negociaciones se están desarrollando en "distintos formatos, lugares y niveles", con la participación de jefes de Estado y de Gobierno, ministros, diplomáticos de alto rango y funcionarios europeos, sin confirmar quién asumirá la representación del bloque comunitario en los próximos contactos.

"La expectativa es que haya conversaciones multilaterales a nivel de altos funcionarios y no vamos a hacer más comentarios al respecto", ha insistido la Comisión, que ha defendido que la UE sigue trabajando para situar a Ucrania en una "posición de fuerza" y alcanzar una paz "justa y duradera".

PUBLICIDAD

El Ejecutivo comunitario ha precisado además que estas posibles conversaciones seguirían un formato similar al de anteriores encuentros celebrados en Miami, aunque ha evitado aclarar si los representantes europeos se sentarían directamente a negociar con Rusia o si participarían en reuniones separadas.

Estas declaraciones llegan después de que Rusia se haya referido a la reanudación de las conversaciones en las dos primeras semanas de noviembre, según ha señalado este mismo viernes el portavoz presidencial, Dimitri Peskov, después de que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, trasladara esta demanda al presidente ruso, Vladimir Putin, quien se abrió a la posibilidad.

PUBLICIDAD

Ante las declaraciones del Kremlin sobre el carácter trilateral de las negociaciones previstas para noviembre, Bruselas ha evitado aclarar si la participación europea se produciría en esos mismos contactos o en una ronda posterior, y ha subrayado que la celebración de nuevas reuniones multilaterales sigue siendo, por ahora, una "expectativa" y no un encuentro confirmado.