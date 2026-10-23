Luis de la Fuente ensalza a Leo Messi: "Su legado es excepcional y fantástico"

Guardar

El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha puesto en valor este viernes el legado de Leo Messi, que este viernes recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, en el fútbol, asegurando que su trayectoria es "excepcional y fantástica".

El técnico riojano viajó hasta Oviedo para asistir, este viernes, a la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias de 2026. En unas declaraciones a los medios en el Hotel de la Reconquista, aseguró que es "un honor" asistir a esta entrega.

PUBLICIDAD

"Hoy Oviedo es el centro neurálgico de todo, no solo del deporte, del fútbol, sino de muchísimas otras cosas", manifestó. Preguntado por la distinción a Leo Messi, De la Fuente subrayó la trascendencia de la trayectoria del futbolista argentino.

"El legado que está dejando en la historia del deporte y del fútbol en particular es excepcional, fantástico", señaló, para añadir a continuación que considera al deportista "un ejemplo de muchos valores en el plano humano y en lo deportivo".

PUBLICIDAD

En relación a la posibilidad de que en el futuro un futbolista español vuelva a recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, como ya ocurriera en 2012 con Xavi Hernández e Iker Casillas, el seleccionador mostró su confianza en los criterios de la organización. "Seguro que los responsables de la toma de ese tipo de decisiones valorarán seguro este tipo de detalles", apuntó, asegurando que sería "un orgullo" para el fútbol español.