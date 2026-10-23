El temporal se lleva por delante parte del histórico embarcadero de Brighton en Inglaterra

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Londres, 23 oct (EFE).- La borrasca Austen que azota las islas británicas, con especial incidencia en el sur de Inglaterra, se llevó este viernes por delante parte del West Pier, el 'embarcadero oeste', una de las construcciones más icónicas de Brighton, en la costa sur inglesa.

Las imágenes emitidas por la BBC muestran cómo las olas comienzan a golpear sin compasión el embarcadero hasta que una parte de la estructura de hierro aún en pie sucumbe y cae derribada por el ímpetu del agua.

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Aunque estaba cerrado al público desde 1975 y no tenía ningún mantenimiento, la estructura del embarcadero, construido en 1876 y que se interna en las aguas del Atlántico, seguía siendo un imán para muchos turistas.

En realidad, parte de la estructura original ya se había derrumbado en 2002 y lo que quedaba en pie era solo parte del conjunto. Su estado fue considerado tan deteriorado que English Heritage -institución que preserva el patrimonio nacional- lo declaró como "irremediable".

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La tormenta ha causado además cortes de carreteras por los árboles caídos, así como problemas en el suministro eléctrico: cerca de 7.000 hogares en los condados de Cornualles y Devon, en el suroeste de Inglaterra, están este viernes sin electricidad debido a la tormenta Austen, mientras que los vuelos en el principal aeropuerto de esta zona, el de Exeter, han sido cancelados.

Esta es la primera borrasca de la temporada otoño-invierno 2026-27, pero para este fin de semana se espera otra en las islas británicas, con fuertes vientos y que lleva el nombre de Boelo, la cual afectará principalmente el norte de Inglaterra y Escocia.

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La compañía Network Rail Scotland ha anunciado varios cierres de líneas de ferrocarril a partir de la noche de mañana sábado, mientras que otras seguirán funcionando a velocidad reducida. EFE