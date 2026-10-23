El iPod cumple 25 años: el dispositivo que revolucionó la forma de escuchar música y todavía despierta nostalgia

23/10/2026 El Ipod original.. Apple está de cumpleaños con el iPod original, un dispositivo que, aunque ya descatalogado, continúa siendo icónico para la marca tras cumplir 25 años este viernes, poniendo sobre la mesa su papel para revolucionar el sector de la música e impulsar a Apple hacia la compañía que es hoy en día. POLITICA APPLE

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Apple está de cumpleaños con el iPod original, un dispositivo que, aunque ya descatalogado, continúa siendo icónico para la marca tras cumplir 25 años este viernes, poniendo sobre la mesa su papel para revolucionar el sector de la música e impulsar a Apple hacia la compañía que es hoy en día.

La tecnológica de la manzana presentó el iPod original el 23 de octubre de 2001 bajo el lema de '1.000 canciones en tu bolsillo', lo que supuso el inicio de una época dorada para Apple en la electrónica de consumo, al adquirir una gran popularidad en los años posteriores.

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Concretamente, este reproductor de música MP3 era capaz de almacenar hasta 1.000 canciones de calidad de CD en un disco duro de 5GB dentro de un diseño "ultraportátil" de alrededor de 184 gramos, de ahí que Apple incidiese en que se podía guardar en un bolsillo.

Asimismo, su reconocible diseño rectangular contaba con una pantalla de resolución 162 x 128, con una luz blanca posterior LED para ofrecer visibilidad del texto. Igualmente, incluía un control único en forma de rueda para acceder y navegar a través de a la colección de música, de forma cómoda con una sola mano.

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Sin embargo, en el momento, el iPod también destacó por combinar sus avances de diseño de dispositivos de música portátil, con la facilidad de uso y su función Auto-Sync, que permitía que, al conectarlo con un ordenador Mac, se descargasen automáticamente todas las canciones y listas de melodías de iTunes dentro del iPod, manteniéndose así actualizado en segundos.

Así, los usuarios podían utilizar el iPod, con su diseño ligero y portable, para escuchar música mientras realizaban cualquier actividad, ya fuese deporte, como andar o llevar a cabo otras tareas. Esto también se debe a su autonomía de hasta 10 horas de música continua, optimizadas por una batería de polímero de litio recargable.

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El iPod original se lanzó por 399 dólares (alrededor de 356 euros al cambio actualmente) bajo el mandato del entonces director ejecutivo de Apple, Steve Jobs.

LA REVOLUCIÓN DE LA ESCUCHA MUSICAL

Durante su primer año de vida, Apple consiguió vender más de 380.000 unidades de iPod y se lanzó una edición limitada que incluía la firma de actores y cantantes famosos como Tom Hanks o Madonna. En 2003 se superaron las 930.000 unidades vendidas, coincidiendo con la llegada de iTunes Music Store, tienda digital asociada al 'software' iTunes que demostró que se podía vender música por Internet por pocos céntimos.

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Apple no había inventado nada nuevo y requería disponer de su ecosistema cerrado, pero estaba revolucionando la forma de escuchar música en la época, ya que, aunque ya existían los reproductores MP3, creó un dispositivo muy sencillo de utilizar adaptado a las necesidades de los usuarios y popularizó la compra y descarga de canciones digitales, marcando el paso a incluir reproductores de música en dispositivos portátiles como los teléfonos.

Desde entonces, la compañía fue sumando distintos modelos dentro de las categoría Classic con hasta seis generaciones. Además, con los años, Apple lanzó otras categorías de iPod, como es el caso del iPod Mini, con 4GB de memoria; el iPod Shuffle, que no incluía pantalla y ofrecía desde 512 MB hasta 1GB; y el iPod Touch, que integró pantallas táctiles y ofrecía una capacidad de 80 o 160 GB, siendo el iPod Touch de séptima generación el último lanzamiento de esta categoría de producto en 2019.

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En el año 2004, más de 4,4 millones de usuarios ya tenían entre sus manos un iPod y, en 2005 Apple había conseguido 22,4 millones de ventas de su reproductor y había definido la línea de sus principales modelos.

APPLE MARCÓ SU FINAL EN 2022 PERO LOS USUARIOS LO HAN RECUPERADO

Con la llegada del iPhone en el año 2007, las ventas de los iPods comenzaron a disminuir en los años sucesores a medida que el iPhone iba ganando terreno. Finalmente, las ventas de iPhone superaron a las de los iPod en 2011 y, once años más tarde, la firma decidió descontinuar los iPod en mayo de 2022, acabando con esta categoría de producto.

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Hoy, el iPod cumple 25 años desde el primer lanzamiento y, a pesar de que fue completamente reemplazado por el 'smartphone' y de llevar años descatalogado, se está observando cómo los modelos clásicos han vuelto a despertar interés entre los usuarios actuales, que intentan conseguirlos a través de mercados de segunda mano, como una forma más analógica de escuchar música y de alejarse de los constantes estímulos de los 'smartphones'.