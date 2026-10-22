Zelenski rechaza ceder a Rusia los últimos bastiones en Donetsk: "Pueden hacerse con muchísimas más ciudades"

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este jueves que no pueden renunciar a las localidades de Sloviansk y Kramatorsk, en Donetsk, pues de hacerlo darían vía libre a Rusia para llegar hasta la provincia de Dnipró. "Pueden apoderarse de muchísimas de nuestras ciudades. El riesgo es real", ha advertido.

"Si les entregamos nuestras ciudades, el riesgo es enorme (...) Nadie nos garantiza nada (...) Si nos retiramos, ¿dónde quedan las garantías de seguridad?", se ha preguntado el presidente ucraniano durante una entrevista concedida al podcast británico 'The diary of a CEO'.

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Zelenski, al mismo tiempo, ha remarcado "lo injusto" que sería entregar estas dos áreas de Donetsk, que son a su vez los últimos bastiones que restan a Ucrania no solo en dicha provincia, sino en la región de Donbás, donde Lugansk ya está bajo control ruso desde julio de 2022, apenas meses después del inicio de la invasión.

Actualmente, Rusia controla entre el 75 y el 85% de Donetsk, no así las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, zonas de gran importancia simbólica y estratégica, con una extensa zona industrial de la que depende su economía, y una red ferroviaria y de carreteras vital para conectar con las provincias de Járkov y Dnipró.

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Si este baluarte cae, la defensa ucraniana del resto del Donbás acabaría por colapsar. El presidente ruso, Vladimir Putin, ya reafirmó hace unos días que el objetivo prioritario era "liberar" a Donetsk de lo que resta de "régimen de Kiev".

Zelenski ha estimado que Rusia controla entre el 18 y el 19% del territorio ucraniano y ha advertido de que Putin tiene también como objetivo ciudades como Zaporiyia y Nicolaiv, "aunque no lo diga directamente".

Asimismo, Zelenski ha vuelto a incidir en que Ucrania esta ya ofreciendo "una gran concesión" a Rusia solo con "mantener la situación actual". El miércoles, sin ir más lejos, en una entrevista para Fox News, mostró su conformidad con "congelar" la actual línea del frente si con ello se avanzaba hacia un plan de paz.

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La línea del frente se extiende alrededor de 1.000 kilómetros y las fuerzas rusas controlan aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, incluyendo la península de Crimea --anexionada a Rusia en 2014-- y las zonas del Donbás.