UA: el primer caso de ébola en Nigeria es importado y su origen sigue bajo investigación

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Nairobi, 22 oct (EFE).- El primer caso de ébola en Nigeria -una mujer- es importado, aunque el origen del contagio sigue bajo investigación, al no haber evidencia de que la paciente haya estado en la República Democrática del Congo (RDC), que ya registra más de 9.700 contagios y 4.600 muertos por el brote, informó este jueves la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

El caso corresponde a una mujer de origen ugandés que ronda los 40 años, esposa de un diplomático en Abuya, capital de Nigeria, y que viajó a Uganda de vacaciones, según informó el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África) en su rueda de prensa semanal.

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El líder del Equipo Continental de Apoyo a la Gestión de Incidentes para la respuesta al ébola de los CDC de África, el doctor Wesam Mankula, detalló que la paciente volvió a Abuya el 3 de octubre, pero el martes pasado, “tras varias pruebas realizadas, se confirmó como el primer caso importado de ébola en Nigeria”.

“Se trata del primer caso confirmado de ébola en Nigeria. La mujer está estable y el país confeccionó inicialmente una lista de 44 contactos estrechos, que están bajo cuarentena. Todavía hay una investigación en curso para intentar identificar cuál es la posible fuente de esta exposición”, añadió Mankula.

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Mankula indicó que, de momento, “no hay información verificada de que este caso haya viajado a la RDC” -algo que había afirmado el Gobierno ugandés- y tampoco “hay evidencia de transmisión comunitaria en Nigeria a partir de este caso”.

El Gobierno ugandés afirmó el martes que la mujer, al parecer, hizo un viaje de negocios al este congoleño, tras reiterar que no existen casos activos confirmados de ébola en el territorio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto pasado el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Por su parte, la RDC atraviesa su decimoséptimo brote de ébola que desde el 15 de mayo afecta a ocho provincias y es considerado el segundo más mortífero de la historia a nivel global con 9.704 contagios y 4.687 muertes, según el último balance oficial hasta el 20 de octubre.

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Además de Nigeria y Uganda, se han detectado casos vinculados a la epidemia de la RDC en Francia (uno), Países Bajos (uno) y Kenia (nueve). EFE