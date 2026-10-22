Los estudiantes serbios se concentran en Belgrado en el impulso final a su experimento electoral del domingo

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Miles de estudiantes serbios se han concentrado este viernes en la capital del país, Belgrado, para celebrar su último "mitin" antes de las elecciones anticipadas del domingo, donde acuden bajo una lista política que representa la culminación de meses de protestas contra el Gobierno serbio y contra su gran candidato, el expresidente Aleksandar Vucic, con la tragedia de la estación de Novi Sad como telón de fondo.

Los estudiantes comparecerán contra Vucic, un gigante electoral que renunció a la Presidencia simplemente con el objetivo de prolongar sus 14 años de estancia en el poder, ahora como primer ministro al frente de su partido, el Partido Progresista Serbio (SNS), mientras intentan despojarse de las acusaciones sobre un presunto secuestro de su movimiento por parte de la oposición institucional que representa el Partido Democrático, que ha negado cualquier tipo de influencia.

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Los estudiantes llevan en pie de guerra contra el Gobierno desde noviembre de 2024, cuando el colapso de una marquesina en la estación de tren de Novi Sad mató a 16 personas. Insatisfechos con las respuestas del Gobierno, salieron en masa a las calles e incluso forzaron en abril de 2025 la dimisión del entonces primer ministro (y precisamente antiguo alcalde de Novi Sad), Milos Vucevic.

En una entrevista este jueves con Radio Belgrado, Vucic ha hablado de una "contienda reñida" y parte de las encuestas le da la razón. Un sondeo de NSPM publicado el martes deja entrever un empate técnico entre la Lista de Estudiantes y la coalición Serbia Unida que lidera el expresidente.

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Es más: los partidos de oposición tradicionales de Serbia han quedado prácticamente marginados, con un descenso de su apoyo colectivo del 30% al 10-15%. Algunos partidos se han unido a la Lista Estudiantil. Otros, como Serbia Europea, podrían no alcanzar el umbral electoral del 3%.

Otros sondeos, sin embargo, dan a la alianza de Vucic más de diez puntos de ventaja, como el publicado a finales de septiembre por Faktor Plus.

Durante la entrevista, Vucic insistió una vez más en que está luchando contra una conspiración extranjera para hacerle desaparecer de la vida política. "Esta es una campaña muy difícil para nosotros, considerando la enorme cantidad de dinero que entró al país para derrocar al Estado", ha denunciado Vucic, un euroescéptico aliado de Rusia.

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"Me alegra el coraje, la determinación y la energía de la gente. Será una lucha difícil e incierta, pero, por otro lado, estoy orgulloso de esta gente", ha añadido.