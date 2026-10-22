Zelenski condena el ataque a Ucrania de los “humanitarios rusos” con más de veinte misiles

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Kiev, 22 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha condenado el último ataque contra Ucrania, en el que Rusia empleó más de doscientos drones y más de veinte misiles, con una referencia sarcástica a los comentarios que hizo ayer el mediador de EE.UU. Steve Witkoff ante el presidente ruso, Vladímir Putin, del que destacó su talante “humanitario” por haber liberado a un estadounidense que estaba preso en Rusia.

“Los ‘humanitarios’ rusos han lanzado desde la pasada noche contra Kiev tres olas de misiles balísticos. Han utilizado 21 misiles”, dijo Zelenski en X al informar sobre los resultados del ataque.

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El presidente ucraniano explicó que los drones y misiles rusos dañaron o destruyeron en la capital edificios residenciales, infraestructuras energéticas, una estación de trenes e instalaciones del metro, centros comerciales y negocios de distintos tipos.

“Incluso un monasterio ha sufrido daños”, agregó.

Dos personas han muerto y otras 34 han resultado heridas en este ataque, según dijo Zelenski, que subrayó que el bombardeo tiene lugar después de que concluyera en la víspera con una reunión en San Petersburgo entre Witkoff y Putin una nueva ronda de negociaciones indirectas entre Ucrania y Rusia que comenzó en Oslo el martes con un encuentro del líder ucraniano con el propio Witkoff y varios líderes europeos.

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Zelenski afirmó que el ataque ruso de las primeras horas del jueves “significa que no ha habido un cambio real en la actitud” rusa hacia las conversaciones de paz, e insistió en reclamar más ayuda militar para Ucrania y sanciones adicionales a Rusia para que Putin acceda al alto el fuego inmediato que pide Kiev.

Los contactos de Witkoff con Zelenski y Putin se han saldado por el momento con el compromiso de ambas partes a reanudar a principios del mes que viene los contactos directos mediados por EE.UU.

Según el parte del Ministerio de Defensa ruso, el ataque masivo contra Ucrania denunciado por Zelenski fue dirigido sobre todo contra empresas del complejo industrial militar ucraniano, infraestructuras de transporte de Kiev y puertos y buques en la región sureña de Odesa.

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Fuentes oficiales y canales de Telegram privados rusos han informado asimismo de un ataque ucraniano con numerosos drones contra Moscú en el que fue alcanzada una empresa militar de los alrededores de la capital rusa. EFE