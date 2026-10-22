El banco Barclays calcula recortar 5.000 empleos, el 5 % de su fuerza laboral por la IA

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Londres, 22 oct (EFE).- El banco Barclays calcula recortar este año 5.000 puestos de trabajo, equivalente al 5 % de su fuerza laboral, ya que utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la rentabilidad, informó este jueves su directora financiera, Anna Cross.

La directiva dijo en rueda de prensa que mil empleos fueron suprimidos en la primera mitad de 2026, mientras que calcula que los otros 4.000 se eliminen hacia el final del cuarto trimestre del año.

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El anuncio se hizo después de que la entidad informase, en un comunicado remitido a la Bolsa de Londres, que su beneficio atribuido subió el 17 % en los nueve meses del año hasta el pasado 30 de septiembre frente al mismo periodo del año anterior.

Según el banco, la mayor parte de los recortes afecta a funciones operativas y de gestión en toda la entidad.

El consejero delegado del grupo, CS Venkatakrishnan, señaló que esta decisión es "resultado de las inversiones en tecnología que hemos realizado a lo largo de varios años, y que seguimos llevando a cabo", lo que incluye la adopción de la IA.

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Esta tecnología, explicó, permite optimizar diversos flujos de trabajo, lo que ha permitido al banco reducir la necesidad de ciertos perfiles, como los desarrolladores.

Barclays se encuentra en la fase final de una estrategia destinada a mejorar su rendimiento, la cual ha implicado una reducción de costes.

La mayor parte de los recortes fueron en la división de banca minorista en el Reino Unido, aunque una parte también afectó a la división de banca de inversión.

Antes, el banco informó de que su beneficio atribuido se situó en los nueve meses hasta el pasado 30 de septiembre en 5.837 millones de libras (6.887 millones de euros), un 17 % más.

El beneficio antes de impuestos alcanzó el 8.388 millones de libras (9.646 millones de euros), un alza del 15 % frente a los mismos nueve meses de 2025, mientras que los ingresos totales se vieron incrementados en un 8 % hasta 23.866 millones de libras (28.161 millones de euros).

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Además, el banco anunció una recompra de acciones por valor de 500 millones de libras (590 millones de euros). EFE