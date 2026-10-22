La Maratón Dany Sport Corralejo Grandes Playas Mahox regresa el 12 de diciembre a Fuerteventura

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Corralejo, en el municipio de La Oliva (Las Palmas), acogerá el próximo 12 de diciembre la cuarta edición de la Maratón Dany Sport Corralejo Grandes Playas Mahox, que combina atletismo, naturaleza y turismo en el norte de la isla de Fuerteventura en sus cuatro distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros.

Según anunciaron sus organizadores en su presentación en Madrid, la prueba transcurrirá por escenarios singulares del entorno costero, entre los que se encuentran las Grandes Playas y el Parque Natural de las Dunas, y con recorridos adaptados a corredores con distintos niveles y objetivos.

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La concejala de Deportes del Ayuntamiento de La Oliva, Gleiber Carreño, ha señalado que la intención de la organización ha sido configurar una cita en la que "tengan cabida corredores con objetivos y niveles muy diferentes".

En este sentido, Carreño ha subrayado que disponer de varias distancias, modalidades inclusivas y pruebas infantiles ha permitido "acercar el deporte a más personas y convertir la jornada en una celebración para todo el municipio".

Por su parte, el concejal de Turismo y Medio Ambiente de la corporación local, David Fajardo, ha afirmado que la competición ha permitido "mostrar Corralejo desde una perspectiva diferente, vinculando deporte, paisaje y turismo".

Igualmente, el edil ha manifestado que las personas que se desplazan hasta Fuerteventura para participar en la prueba han encontrado "una oportunidad" para conocer el municipio de Corralejo y disfrutar de su entorno natural y descubrir Fuerteventura "más allá de sus kilómetros de competición".

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La cuarta edición de la prueba cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de La Oliva a través de sus Concejalías de Deportes, Playas, Turismo y Salud Pública; del Cabildo Insular de Fuerteventura y su Consejería de Deportes; de la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias, y de Promotur Turismo de Canarias.