Un atlas celular del páncreas revela cómo el órgano se adapta a las enfermedades

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Barcelona, 22 oct (EFE).- Un estudio internacional creó el atlas del páncreas humano más completo hasta el momento, basado en el análisis individual de sus células, que revela una visión "inédita" del funcionamiento de este órgano y de cómo responde a las enfermedades.

Publicado en la revista Cell Metabolism, el trabajo se fundamenta en el análisis de más de cuatro millones de células y núcleos celulares procedentes de muestras de tejido pancreático, que abarcan desde la etapa fetal hasta la edad adulta, tanto en personas sanas como en pacientes con diabetes tipo 2.

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Desarrollada bajo el marco de la iniciativa Human Cell Atlas, la investigación fue coordinada por el Berlin Institute of Health de Charité (Alemania) y contó con la participación en España del Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG) y del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (IJC).

Para confeccionar este recurso, los científicos combinaron diez técnicas genómicas complementarias para estudiar con un detalle sin precedentes qué hacen las células pancreáticas, cómo se regulan y dónde se localizan dentro del tejido.

Entre sus principales hallazgos, el estudio descubrió una población celular poco frecuente y totalmente desconocida hasta ahora, denominada pCACs, que cuenta con una elevada plasticidad y capacidad para responder a lesiones o a cambios en el entorno del páncreas.

"La integración de todas estas capas de información nos ha permitido conocer la capacidad tan extraordinaria que tienen sus células para adaptarse", destacó el jefe del Grupo de Genómica de Célula Única en el CNAG, el doctor Holger Heyn.

En el marco del trabajo, también analizaron la respuesta del órgano al estrés metabólico mediante la exposición de islotes pancreáticos a altas concentraciones de glucosa, identificando alteraciones moleculares clave en las células beta de personas con diabetes tipo 2.

Por su parte, la jefa de grupo en el Instituto Josep Carreras, Elisabetta Mereu, subrayó que el estudio revela una imagen "mucho más dinámica" del páncreas y sugiere que la plasticidad celular es una característica intrínseca de un órgano sano.

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Financiado por la Comisión Europea a través del consorcio ESPACE, este nuevo mapa sirve como referencia para la comunidad científica internacional en el desarrollo de nuevos enfoques diagnósticos, tratamientos para la diabetes y estrategias de medicina regenerativa. EFE

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