(Previa) El Almería defiende liderato ante el Oviedo y el Sporting mide su ambición ante el Castellón

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El Almería recibe este sábado en el UD Almería Stadium al Real Oviedo (21.00 horas), en la jornada 11 de LaLiga Hypermotion, en un duelo en el que los indálicos defienden el liderato ante un conjunto carbayón que aspira a acabar la jornada en 'playoffs', mientras que el segundo clasificado, el Castellón, y el cuarto, el Real Sporting, vivirán el domingo en el Molinón (18.30 horas) un duelo directo por el ascenso.

El líder defiende su condición este sábado ante su público. La UD Almería ha establecido la velocidad crucero con destino el ascenso directo desde que comenzara el mes de septiembre, y con el del pasado fin de semana ante la Real Sociedad B, los indálicos acumulan siete triunfos consecutivos, que les han colocado con 24 puntos en lo más alto de la clasificación.

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Ahora, quieren dar continuidad a su gran momento con la octava victoria seguida ante un Real Oviedo que viene de ganar los últimos dos partidos, seis de seis que lo han colocado a solo un punto de los puestos de 'playoffs'. Además, si consigue ganar en el UD Almería Stadium, algo que logró en su última visita en 2025 (1-2), podría acabar la jornada en cuarta posición.

Y muy pendiente de lo que ocurra en Almería estará el Castellón, segundo clasificado, que disputa su encuentro correspondiente a la jornada 11 el domingo en Castalia ante el Real Sporting. Los 'orelluts' pusieron fin a una racha de dos partidos sin ganar con una contundente victoria en Las Palmas (0-3), tres puntos que le permitieron recuperar el puesto de ascenso directo.

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Mejor momento vive el Real Sporting, que tras caer en el derbi frente al Oviedo, ha encadenado tres victorias seguidas que le han aupado a la cuarta plaza. Ahora, en un campo en el que han caído derrotados en sus cuatro últimas visitas, aspiran a lograr un cuarto triunfo liguero lejos del Molinón que les colocaría a un punto de su rival, asegurándoles ocupar un puesto entre los cuatro primeros clasificados una semana más.

En cuanto a los partidos del resto de aspirantes a puestos de 'playoffs', el Granada abrirá la jornada recibiendo en el Nuevo Los Cármenes al Real Valladolid en plena racha de resultados. Los nazaríes han hecho pleno en los tres últimos partidos, y con otra victoria más podrían volver al Top 6 por primera vez desde la jornada 3. Más ambicioso es el objetivo del Eibar, el sábado en el Nuevo Arcángel, donde aspira a volver a puestos de ascenso directo después de dos jornadas sin ganar.

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También en la jornada sabatina, el Leganés recibe al Mallorca en un partido lleno de urgencias para los pepineros. Y es que, el equipo madrileño acumula cuatro derrotas seguidas, lo que le ha acercado peligrosamente a los puestos de descenso. Por su parte, los bermellones, que vienen de empatar en Ipurua, necesitan ganar para asegurarse acabar el fin de semana entre los seis primeros clasificados.

Por último, los otros tres equipos con opciones de meterse en puestos de 'playoffs', Girona, Burgos y Sabadell, se medirán a Celta B, Andorra y Tenerife, respectivamente. Los catalanes quieren prolongar a seis las jornadas sin perder --tres victorias-- para, al menos, mantener la quinta plaza, mientras que Burgos y Sabadell, a uno y dos puntos del Top 6, harán lo propio frente a un apurado Andorra y tocado Tenerife.

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PROGRAMA DE LA JORNADA 11 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 23.

Granada - Real Valladolid 20.30 horas.

Sábado 24. Córdoba - Eibar 14.00 horas.

Leganés - Mallorca 16.15 horas.

Girona - Celta B 18.30 horas.

Las Palmas - Real Sociedad B 18.30 horas.

Almería - Real Oviedo 21.00 horas.

Domingo 25.

Sabadell - Tenerife 14.00 horas.

Albacete - Eldense 16.15 horas.

Cádiz - Ceuta 16.15 horas.

Castellón - Real Sporting 18.30 horas.

Lunes 26.

Andorra - Burgos 20.30 horas.