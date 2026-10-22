Guterres pide un "camino político creíble" que ponga fin a la situación en Palestina: "Está fuera de control"

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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido este jueves un "camino político creíble" que ponga fin a la situación en los Territorios Palestinos Ocupados, la cual ha descrito como "fuera de control" a medida que los palestinos "siguen sufriendo" a manos de Israel.

"La situación en los Territorios Palestinos Ocupados está fuera de control. En Gaza, la ayuda esencial sigue siendo severamente restringida por Israel de cara al invierno, que está cada vez más cerca", ha lamentado en un mensaje difundido a través de redes sociales. "Cada vez hay más problemas para implementar el plan del Consejo de Seguridad para Gaza", ha alertado.

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"En la Cisjordania ocupada, los palestinos continúan sufriendo ataques diarios por parte de colonos israelíes, cuyo objetivo claro es expulsar a estas comunidades de sus tierras", ha aseverado. "Los periodistas y diplomáticos están siendo atacados, en una situación que sencillamente se encuentra fuera de control, ha lamentado Guterres, que ha insistido en que "debe existir un camino político creíble hacia una paz duradera".

En este sentido, ha afirmado que para ello debe "ponerse fin a la ocupación" y "hacer realidad una solución de dos Estados, con Israel y Palestina viviendo el uno junto al otro en paz y seguridad".

"Mientras tanto, la financiación se queda corta. El Programa Mundial de Alimentos necesita urgentemente 450 millones de dólares (unos 401 millones de euros) para alimentar a la población de la Franja de Gaza y Cisjordania durante los próximos meses. Esto equivale a lo que el mundo gasta en materia de defensa en solo 90 minutos. Pido a los donantes que se movilicen", ha reclamado.

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