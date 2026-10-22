Agencias

Turquía desestima las "objeciones" de terceros a su acuerdo marítimo con Libia

03/07/2026 Imagen de archivo de una bandera de Turquía. POLITICA OTAN
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Las autoridades turcas han desestimado este jueves las "objeciones" planteadas por terceros a la reciente ratificación por parte de las autoridades del este de Libia del memorándum sobre delimitación marítima firmado en el pasado con Trípoli, lo que ha suscitado críticas por parte de la Unión Europea y varios países.

El Ministerio de Defensa de Turquía ha señalado que la validez jurídica del acuerdo no puede cuestionarse mediante "evaluaciones unilaterales de terceros" y ha insistido en que la delimitación de las zonas marítimas constituye un "derecho soberano de los Estados implicados", según han recogido medios turcos.

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El Gobierno turco ha celebrado la aprobación del memorando y lo ha calificado como una confirmación de "la validez del acuerdo y un paso hacia el fortalecimiento de la cooperación estratégica" entre Ankara y Trípoli. "La decisión confirma la validez del memorando, firmado sobre la base del Derecho Internacional y los principios de equidad", ha manifestado.

Además, ha reiterado la determinación de Turquía a defender lo que considera "sus derechos e intereses" en el Mediterráneo central, si bien desde Grecia han rechazado el acuerdo y han argumentado que pone en peligro la "estabilidad y seguridad" en la zona.

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Este mismo jueves, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha mantenido un encuentro con su homólogo grecochipriota, Constantinos Kombos, con el que ha abordado la ratificación del pacto. "Hablamos sobre el acuerdo, el cual perjudica los intereses y derechos de varios países en la región del Mediterráneo oriental", ha afirmado en un comunicado.

"También abordamos las relaciones bilaterales entre nuestros países, así como las relaciones entre Israel y la Unión Europea. ¡Seguiré fortaleciendo los vínculos entre Israel y Chipre!", ha aseverado.

El Parlamento de Tobruk, sede de las autoridades del este de Libia, ratificó el martes el memorándum de entendimiento suscrito en 2019 entre Turquía y el entonces Gobierno de Trípoli (la administración rival, reconocida por la comunidad internacional), pese a que hasta ahora la administración oriental había rechazado el pacto por haberse negociado sin su participación.

La decisión supone un giro en las relaciones entre Ankara y las autoridades del este de Libia, encabezadas por el mariscal Jalifa Haftar, después de años de desencuentros políticos. De hecho, el Parlamento de Tobruk también ha anunciado la revocación de una resolución aprobada en 2020 por la que suspendía sus relaciones políticas con Turquía.

El acuerdo ha suscitado desde su firma el rechazo de Grecia, Chipre y Egipto, que consideran que la delimitación marítima pactada entre Ankara y Trípoli en su memorándum vulnera sus derechos soberanos en el Mediterráneo oriental, especialmente en lo relativo a las aguas situadas al sur de la isla griega de Creta.

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