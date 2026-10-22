Nigeria no ha confirmado a la OMS que la paciente de ébola en ese país viajara a RD Congo

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Nairobi, 22 oct (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este jueves que sigue investigando el historial de viaje del caso de ébola confirmado en Nigeria, cuyas autoridades no han confirmado a la organización sanitaria que la mujer afectada hubiera viajado previamente a la República Democrática del Congo (RDC), tal como afirmó el Gobierno ugandés.

"La investigación está reconstruyendo el historial completo de viajes y de exposición, lo cual es un elemento importante. Y también se está dando una alta prioridad a las secuencias genómicas", afirmó durante una rueda de prensa virtual el representante de la OMS en Nigeria, Pavel Ursu.

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"En este momento, la información de la que disponemos indica que la paciente regresó a Abuya (capital nigeriana) el 3 de octubre, habiendo estado fuera, en Uganda, desde el 16 de septiembre", detalló.

"La información facilitada a la OMS -señaló Ursu- no incluía viajes a otro país (más allá de Uganda) durante ese periodo, mientras que no nos han sido comunicados otros relatos de viajes anteriores y demás".

En la misma línea, se pronunció el director del Área de Programas de la Oficina Regional de la OMS para África, Patrick Otim.

"Actualmente, estamos investigando el caso en Nigeria, donde aún se desconoce la causa de exposición (...) A medida que obtengamos más información, intentaremos determinar dónde se produjo la exposición. Solo entonces podremos determinar si existe transmisión", señaló Otim.

"Hasta ahora, en la región, sabemos que existe transmisión comunitaria establecida en la República Democrática del Congo, concretamente en las ocho provincias donde actualmente hay un brote", concluyó.

La OMS hizo estas afirmaciones pese a que el Gobierno ugandés afirmó el martes tras la confirmación del caso en Nigeria que la mujer había realizado un viaje de negocios al este congoleño, al reiterar que no existen casos activos confirmados de ébola en territorio de Uganda, país al que viajó la enferma.

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Asimismo, después de que algunos medios locales nigerianos reportaran que la paciente estaría sufriendo fallo multiorgánico, Ursu indicó también este jueves que la mujer "sigue hospitalizada" y que "ha estado aislada desde el primer día de su ingreso".

"Podemos afirmar que se encuentra estable y que muestra una mejora en los marcadores bioquímicos", aseveró, con base en la información proporcionada a la organización por el Ministerio nigeriano de Sanidad.

Nigeria confirmó el pasado martes un caso de ébola importado y detectado en Abuya, que se corresponde con una mujer que llegó desde Uganda y que se encuentra aislada y recibiendo atención médica en la capital nigeriana.

Hasta el momento, las autoridades nigerianas han identificado a 44 contactos, incluyendo trabajadores sanitarios, pacientes, cuidadores y contactos de viaje.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, con datos recabados hasta el 20 de octubre, ha causado 9.704 casos confirmados y 4.687 fallecidos hasta ahora.

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La epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el pasado 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Además de Nigeria y Uganda, se han detectado casos vinculados a la epidemia de la RDC en Francia (uno), Países Bajos (uno) y Kenia (nueve). EFE

(audio)