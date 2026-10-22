Leo Messi: Oviedo va a ser una ciudad muy especial que me va a dejar un lindo recuerdo

Guardar

Oviedo, 22 oct (EFE).- El jugador argentino Leo Messi afirmó este jueves que Oviedo va a ser a partir de ahora "una ciudad muy especial" para él porque le va a dejar "un lindo recuerdo" tras recibir mañana, viernes, el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en una ceremonia presidida por los reyes de España.

"Va a ser un lindo recuerdo", ha resumido Messi, recién llegado a Oviedo, en una entrevista con la Agencia EFE en el Hotel de la Reconquista de la capital asturiana, donde se han congregado cientos de aficionados y admiradores para darle la bienvenida.

PUBLICIDAD

El futbolista, campeón del mundo con Argentina en 2022 y considerado el futbolista más exitoso de todos los tiempos, se ha mostrado "muy ilusionado" y "muy agradecido" por un galardón que va más allá de lo deportivo y que también reconoce los valores humanos de los deportistas.

En el caso de Leo Messi, el astro argentino fue merecedor del Premio Princesa de los Deportes por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva", pero también por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos", según valoró el jurado.

PUBLICIDAD

Antes de recoger mañana el galardón, Messi protagonizará esta tarde un multitudinario acto frente a más de 6.000 personas, en su mayoría niños y jóvenes, en el Palacio de los Deportes de Oviedo.

El acto, del que no han trascendido detalles, forma parte del programa educativo y cultural 'Toma la palabra', en el que alumnos de todo el Principado trabajan durante el año en distintas actividades para conocer la obra y méritos de los galardonados.

PUBLICIDAD

Será mañana cuando Messi reciba el galardón en el Teatro Campoamor de Oviedo, en una ceremonia que presidirán los reyes de España junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía.

El resto de galardonados este año, con los que Messi compartirá escenario, son la astronauta Christina Koch (Concordia), la cantante y escritora Patti Smith (Artes), el escritor inglés Julian Barnes (Letras), el profesor británico Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales), los químicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica), el estudio de animación Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades) y la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional).

PUBLICIDAD