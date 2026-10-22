Lula pedirá a la Policía investigar denuncia del futbolista Richarlison contra Bolsonaro

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Río de Janeiro, 22 oct (EFE).- El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que pedirá a la Policía que investigue una denuncia que el futbolista Richarlison, jugador del Tottenham inglés, hizo contra el senador Flávio Bolsonaro, su rival en la segunda vuelta de las elecciones del próximo domingo.

El dos veces mundialista, campeón olímpico en Tokio 2020 con la selección brasileña, acusó al candidato ultraderechista de formar parte de un grupo que, según su versión, se apropió ilegalmente de una isla frente al litoral de Río de Janeiro que él había adquirido en 2021.

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La isla ubicada frente al turístico balneario de Angra dos Reis, en el litoral sur del estado de Río de Janeiro, es blanco de una disputa judicial entre Richarlison y un abogado amigo de Flávio Bolsonaro que también dice haberla comprado.

"Ese joven (Richarlison) la compró por 10 millones de reales (unos 2 millones de dólares) y de repente vio la isla desaparecer. El abogado Willer Tomas y Flávio Bolsonaro fueron a su isla, la filmaron con drones y abrieron un proceso ante la Secretaría de Patrimonio de la Unión en Río de Janeiro alegando ser los propietarios", afirmó el líder progresista.

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De acuerdo con el mandatario, los demandantes, posiblemente gracias a la influencia política de Bolsonaro, consiguieron en tan solo una semana apoderarse de la isla de Richarlison.

El futbolista compró la isla en 2021 y desde entonces intentó legalizar el título de propiedad de la misma, pero enfrentaba dificultades burocráticas.

"Le estoy pidiendo a la Policía Federal investigar para saber dónde se hizo ese chanchullo (manejo ilícito)", afirmó Lula en un video que publicó en las redes sociales y en el que salió en defensa del futbolista a solo tres días de la segunda vuelta de las presidenciales.

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Lula prometió la ayuda un día después de que Richarlison publicara en las redes sociales un video en el que muestra los documentos que lo identifican como el propietario de la isla y los recibos del pago hecho en 2021, y en el que detalla los procesos judiciales relativos a la disputa.

El atacante también presentó el registro de un mensaje en el que le manifestó su contrariedad por la disputa al senador ultraderechista, que es citado como testigo en uno de los procesos judiciales.

En su video, Lula le pidió al futbolista "tener paciencia porque las cosas se van a aclarar".

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) fue el candidato más votado en la primera vuelta de las presidenciales, con el 47 % frente al 45 % obtenido por el líder progresista, que aspira a la reelección y a su cuarto mandato no consecutivo. EFE

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