El CSD solicita al TAD si considera una infracción grave las declaraciones de Tebas sobre el Real Madrid

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El Consejo Superior de Deportes (CSD) anunció este jueves que ha elevado una petición razonada al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para ver si considera como una infracción grave las manifestaciones realizadas por el presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Javier Tebas, contra el Real Madrid.

Tebas publicó el pasado 16 de octubre en su perfil oficial de 'X' un post en el que comparaba los métodos de comunicación del conjunto madridista con los "mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi".

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El Real Madrid exigió ese mismo día su "dimisión inmediata" y afirmó que sus conductas suponen una "falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales" y que le descalificaban "para continuar desempeñando los cargos que ocupa".

"Actuando de oficio y en el ejercicio de sus competencias, el CSD ha solicitado al TAD, un órgano colegiado que es independiente en sus actuaciones, que aprecie si en esa manifestación existen indicios o no de una posible vulneración del artículo 76.4.b de la Ley 10/1990 del Deporte, que considera infracciones graves 'los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos'", subrayó el CSD en un comunicado en su página web.

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El Consejo, en esta petición razonada, alude a la doctrina del propio TAD que, "en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, considera que la dignidad y el decoro deportivos se relacionan con la existencia de un marco de convivencia civilizada en el deporte, cuya viabilidad requiere respeto recíproco entre quienes desempeñan funciones relevantes en dicha actividad".

"El CSD considera que desde el ámbito de las instituciones deportivas es fundamental preservar los valores que hacen del deporte un espacio de respeto, convivencia y juego limpio", sentenció el organismo que preside José Manuel Rodríguez Uribes.