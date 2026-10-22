Ferrari desvela la tecnología del 'Hypersail', el monocasco 'volador' de 100 pies para las regatas oceánicas

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El proyecto Ferrari Hypersail, el innovador monocasco volador de 100 pies concebido para la navegación oceánica, ha entrado en su fase final de construcción con el acabado de su librea e instalación de apéndices.

La empresa italiana ha detallado la arquitectura tecnológica que permitirá a la embarcación elevarse sobre el agua, combinando la ingeniería de sus elementos sumergidos con un sistema automatizado de gestión denominado 'Flight Control'.

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Esta sinergia busca optimizar el trimado y la estabilidad en modo de vuelo mediante innovación náutica y automovilística. Los apéndices bajo el agua resultan fundamentales al generar la sustentación ascendente y regular la dinámica del barco frente a las olas.

Este esquema de apoyo se compone de tres elementos: 'foils' o alas laterales para reducir la resistencia al avance, una quilla equipada con un 'flap' móvil como tercer punto de apoyo y un timón con superficie alar que ejecuta microajustes de rumbo.

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Estas piezas trabajan de forma integrada para ofrecer tres apoyos estratégicos, garantizando que el barco se mantenga estable y alcance las velocidades objetivo fijadas por el equipo.

El sistema electrónico 'Flight Control' actúa como el cerebro informático de la embarcación adaptando tecnologías de dinámica de vehículos procedentes de Maranello. Su funcionamiento en tiempo real procesa datos de viento, olas y escora mediante una red de sensores distribuida por la estructura, ordenando correcciones a través de actuadores mecánicos.

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Este proceso automatizado descarga a la tripulación de tareas dinámicas complejas, permitiendo a los regatistas concentrar su atención en las decisiones estratégicas de navegación sin restar importancia a la interpretación de las condiciones del mar.

La estructura del casco ha sido fabricada con múltiples capas de fibra de carbono para asegurar una rigidez extrema y evitar deformaciones bajo las severas cargas oceánicas.

En los puntos de mayor tensión, como los brazos de los foils o el carro de la vela mayor, se ha empleado una construcción tipo 'sándwich' que combina titanio y carbono. Esta solución técnica derivada de los deportivos de altas prestaciones proporciona la ligereza y resistencia necesarias para que los apéndices sumergidos respondan a las órdenes del ordenador central con máxima precisión.

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El proyecto se desarrolla íntegramente en las instalaciones de Ferrari y acumula ya más de 20 patentes registradas en campos como la autosuficiencia energética o la aerodinámica. Entre estas innovaciones destacan el sistema 'Winch by Wire', turbinas eólicas integradas, un mástil giratorio con 'winglets' y una vela mayor de doble superficie.

Esta experiencia obtenida mediante simulaciones informáticas y análisis de flujos servirá a la marca italiana para ampliar sus modelos de desarrollo computacional y seguir explorando nuevos límites en la ingeniería.