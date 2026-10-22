La OEA advierte de que redes de narcotráfico usan 'mulas' poco profesionales para transportar drogas a Europa

22/10/2026 Secretario general de la OEA, Albert Ramdin.. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha advertido este jueves de que las redes de narcotráfico usan a perfiles poco profesionales para transportar drogas a Europa, con una inmensa mayoría de ellas que por primera vez transportaba drogas y eran ajenas a los grupos criminales. SOCIEDAD OEA

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La Organización de Estados Americanos (OEA) ha advertido este jueves de que las redes de narcotráfico usan a perfiles poco profesionales para transportar drogas a Europa, con una inmensa mayoría de ellas que por primera vez transportaba drogas y eran ajenas a los grupos criminales.

Según el estudio 'Correos Humanos de Drogas. Fortalecimiento de Capacidades Institucionales' que ha entrevistado a más de 400 personas en cárceles de origen y destino para elaborar perfiles y reclutamiento en rutas de drogas, la OEA advierte de que el 87% de las 'mulas' era la primera vez que ingresaban en prisión, mientras que el 85,9% no había transportado drogas con anterioridad.

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"Hemos encontrado que no son delincuentes de carrera", ha señalado Antonio Lomba, jefe de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la Secretari´a Ejecutiva de la Comisio´n Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (SE-CICAD), durante la presentación del informe, al tiempo que insiste en que el perfil de las 'mulas' se sale del típico de "traficante profesional".

El estudio muestra que muchas veces las personas que cruzan fronteras transportando drogas "ocupan posiciones periféricas de las organizaciones criminales", y tienen una información limitada respecto a la red. Solo un 44% en las personas entrevistadas reconoció vínculos con la organización criminal.

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"Son sustituibles, viajan solos, tienen poca información y asumen todo el riesgo", ha indicado el autor del informe, quien señala que una vez son detenidas las redes criminales desaparecen y tienen que asumir el coste del delito por si mismas.

CAPTACIÓN DE LOS PERFILES

Igualmente, el informe de la OEA señala que las redes de narcotráfico explotan las vulnerabilidades tanto sociales como económicas de las personas que captan, usando en muchas ocasiones los propios círculos familiares.

Así, el 77% de las personas entrevistadas en el estudio son madres, padres, o tenían padres o pareja dependientes de ellos y aunque no son personas sin ingresos, sí que ven una aliciente económico en la oferta de las redes criminales. "El problema no es la falta total de recursos, sino que los recursos no les alcanza", explica Lomba, quien ha ahondado en que los pagos por introducir droga de forma ilegal en Europa suponen siete u ocho meses de salario.

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Asimismo, apunta a que las redes usan a los círculos de amigos o familiares para captar a las 'mulas', seis de cada diez, mientras que el 14,3% de las mujeres decidió transportar droga tras ser convencida por su propia pareja. "La propuesta llega por alguien cercano y a veces en momentos de mucha necesidad", añade uno de los autores del informe sobre un perfil de personas que "no tienen la conciencia del riesgo".

Los principales lugares de origen son Colombia y Perú, si bien las redes usan a ciudadanos de toda Latinoamérica para realizar los transportes. Este varia mucho entre perfiles, las formas más frecuentes para llevar la droga fueron la carga aérea, 25,8%, y en el equipaje facturado, 23,3%.

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En menor medida las 'mulas' recurrieron a la ingesta, 10,3%, a transportarla en equipaje de mano, 9,2%, o a droga adherida al cuerpo, 8,3%. Las personas encuestadas se concentraba principalmente en el transporte en una sola sustancia, particularmente, cocaína en polvo.

El proyecto de la OEA busca fortalecer la capacidad institucional a través de capacitaciones y acciones de sensibilización como foros de discusión en las áreas de identificación, detención y procesamiento de los correos humanos de drogas.

"Para construir una política criminal efectiva frente al narcotráfico, primero tenemos que comprender mejor a quién estamos investigando y qué lugar ocupan estas personas dentro de las organizaciones criminales", ha señalado Sol Purita, otra de las autoras del informe