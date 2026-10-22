Italia y España acuerdan no continuar con los controles recíprocos en las fronteras

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Roma, 22 oct (EFE).- Los ministros del Interior de Italia y España, Matteo Piantedosi y Fernando Grande-Marlaska, han acordado este jueves que no continuarán los controles recíprocos en las fronteras.

En una conversación telefónica, programada a raíz de la reunión celebrada al margen del Consejo Europeo entre Giorgia Meloni y Pedro Sánchez, ambos ministros han llegado a ese acuerdo: "La decisión, tomada tras un minucioso análisis de la situación, irá acompañada de un refuerzo del intercambio de información para garantizar la plena seguridad del espacio común de Schengen", informó el ministerio del Interior italiano. EFE

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