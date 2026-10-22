Las primeras elecciones de Sudán del Sur, un complejo panorama de facciones y divisiones

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Yuba, 22 oct (EFE).- La falta de consenso sobre las primeras elecciones generales en Sudán del Sur, independizado en 2011, y las divisiones en el seno de los partidos de la oposición, ensombrecen el proceso electoral en el país más joven del mundo, horas antes del fin este jueves del plazo para el registro de alianzas electorales.

Los principales grupos de la oposición aún rechazan unos comicios previstos para el 22 de diciembre ante la falta de requisitos legales, constitucionales o de seguridad, así como por la ausencia de un censo y una Constitución.

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Según datos oficiales, 46 partidos políticos están registrados en el país, aunque todavía se desconoce el número de formaciones que concurrirán a las urnas, dadas las divisiones organizativas y las diferencias sobre la implementación del acuerdo de paz revitalizado de 2018 que puso fin a la guerra civil con el que el país inició su vida independiente.

Más de 15 de los 46 partidos han presentado solicitudes para formar alianzas electorales y presentarse en estructuras unificadas, dijo a EFE el presidente del Consejo de Partidos Políticos (CPP), James Akol.

Explicó que los partidos pequeños enfrentan dificultades para cumplir con los requisitos de afiliación y distribución geográfica para su registro en algunos estados del país, por lo que se ven obligados a fusionarse con otras organizaciones o a buscar alianzas.

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Akol no especificó el número de alianzas que han completado su registro antes del fin del plazo.

La actualización del registro de partidos ha generado divisiones en algunos grupos políticos en los que diferentes miembros se registraron como líderes o representantes para una misma formación.

Entre estos figuran el Movimiento Nacional Democrático, el Partido Democrático Federal y el Movimiento Nacional de Sudán del Sur para el Cambio, que denuncian que las diferencias sobre su representación obstaculiza sus preparativos para participar.

Según el CPP, los partidos debidamente registrados deben presentar sus acuerdos de alianza, solicitudes y cuotas financieras antes de las 17:00 hora local de este jueves, una decisión que se aplica específicamente a las coaliciones, aunque no es la fecha límite para todas las candidaturas electorales.

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El Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM), liderado por el actual presidente, Salva Kiir, defiende esta convocatoria por considerar que los comicios son "la única salida a la crisis política" del país, según dijo a EFE su secretario general, Akol Paul Kordit.

"Permiten a los ciudadanos elegir a sus líderes en lugar de depender de acuerdos de paz que benefician a los grupos rebeldes otorgándoles posiciones de poder", dijo.

Kordit indicó que el SPLM, que lideró al país hacia la independencia, ha iniciado ya el proceso de selección de sus candidatos para cargos ejecutivos y legislativos, y que su programa "prioriza la paz, el desarrollo y la mejora de los servicios".

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Por su parte, el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés en la oposición (SPLM-IO), vinculado al vicepresidente, Riek Machar, detenido desde marzo de 2025, sufre disputas internas sobre el liderazgo y la participación en las elecciones.

Una facción liderada por Stephen Par Koul se registró como 'Partido de la Oposición' (Partido IO), mientras que partidarios de Machar se oponen al proceso electoral antes de que se cumplan los acuerdos políticos y de seguridad definidos en el tratado de paz de 2018.

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El panorama político incluye al Partido del Cambio Democrático, liderado por Onyuti Adigo, y al Movimiento Nacional Democrático, cuyo liderazgo se disputan facciones afiliadas a Lam Akol, otro líder de la oposición, además de la Alianza de la Oposición de Sudán del Sur (AOSS).

Quienes apuestan por los comicios consideran que la votación permitirá elegir a los representantes del país "en lugar de recurrir a las armas", como afirmó a EFE el líder del Foro Democrático de Sudán del Sur (SSDF), Martín Elia Lomoro.

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Pero eso no oculta que, por ejemplo, aún no está resuelto ni el registro de votantes, ni la financiación, ni la seguridad ni el acceso a los centros de votación para las personas desplazadas, entre otros temas.

De hecho, la gran mayoría de instituciones internacionales (como la ONU o la UE) critican la celebración de los comicios, por no garantizar los mínimos requisitos prácticos y políticos.

El analista político Anthony Joseph dijo a EFE que las alianzas electorales incluyen partidos sin programas, recursos, ni una base popular, y recordó que muchos de ellos surgieron durante las negociaciones de paz y los acuerdos de reparto de poder, no mediante la actividad política de base.

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Añadió que las frecuentes divisiones de la oposición reflejan luchas por el liderazgo y la influencia, y acusó al partido de Kiir de fomentar las deserciones para debilitar a sus rivales.

Según Joseph, algunos partidos podrían dar a las elecciones una apariencia de pluralismo sin ofrecer alternativas independientes, postura que difiere de la de los partidos que defienden votar para poner fin a la fase de transición.

Atem Simón Mabior