El gran consumo insta al Gobierno a adoptar medidas para recuperar el poder adquisitivo y proteger el consumo

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Las empresas que conforman el sector del gran consumo han vuelto a reclamar al futuro Gobierno, que salga tras las elecciones del próximo 29 de noviembre, medidas que permitan recuperar el poder adquisitivo del consumidor y así proteger el consumo, según los datos del informe 'La Voz del Gran Consumo', elaborado por Aecoc.

En concreto, cuestionadas las empresas sobre las peticiones que realizarían al Gobierno que salga de las urnas tras las próximas elecciones, el 51% reclama medidas destinadas a recuperar el poder adquisitivo del consumidor, mientras que el 24,62% reclama reducir la carga regulatoria y simplificar los trámites administrativos y un 14,07% insta a actuaciones para amortiguar el impacto de la inflación de las materias primas y la energía sobre las empresas.

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"Somos un sector tan estrechamente vinculado al día a día de millones de ciudadanos, por lo que hay una prioridad que es la de proteger el consumo. Las empresas consideran clave impulsar medidas que mejoren el poder adquisitivo de los consumidores, porque cuando se debilitan la capacidad de comprar las familias, cuando se debilitan el consumo, se resiente la actividad, se resiente el PIB, se resiente la inversión y también el empleo", ha asegurado el presidente de Aecoc, Ignacio González, en la clausura del Congreso Aecoc Gran Consumo.

El directivo ha reiterado que el gran consumo "está preparado para afrontar la complejidad del momento, pero necesita un entorno que le acompañe". "Necesita estabilidad, seguridad jurídica, gobernabilidad, impulso a la productividad vida y medidas que protejan a nuestros consumidores y a las empresas", ha subrayado González.

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El presidente de Aecoc en su discurso de despedida ha advertido a los directivos del gran consumo de los "actuales niveles de confrontación no son saludables" ni para la vida pública, ni para la economía. "Vemos con preocupación lo que ocurre en diferentes países de Europa estos días, donde las cuentas sociales reflejan un malestar profundo que no debemos ignorar. Son señales de alerta que nos recuerdan que cuando se erosiona la estabilidad, cuando se debilita la capacidad de de las sociedades y la ciudadanía percibe incertidumbre y falta de futuro, el riesgo de contagio existe", ha advertido.

De esta forma, el informe confirma que las empresas viven con preocupación el impacto que las actuales tensiones geopolíticas y comerciales tienen sobre el buen funcionamiento de sus cadenas de suministro, en especial en una economía cada vez más globalizada.

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De hecho, el 65% lo identifica como el principal riesgo latente a medio plazo, mientras que el 13,5% destaca como su principal preocupación los fenómenos climáticos extremos y la escasez de recursos naturales y el 12% apunta al crecimiento de la polarización, la desinformación y el aumento de la conflictividad social.

Los datos revelan la preocupación del gran consumo por cómo el contexto geopolítico está incrementando los costes empresariales. En ese sentido, el 75% declara que la principal consecuencia del actual entorno de inestabilidad y conflictividad es el encarecimiento de las materias primas, la energía, los envases y el transporte, mientras el 16,5% señala el debilitamiento del consumo y los cambios en los hábitos de compra de los consumidores.

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En este escenario, la mayoría de empresas (70%) identifica la mejora de la productividad como la principal vía para dinamizar el crecimiento económico, frente a un 12% que considera prioritario contar con políticas de apoyo a la inversión y al emprendimiento.

EL 89% DE LAS EMPRESAS INCREMENTA O MANTIENE SUS VENTAS HASTA SEPTIEMBRE

No obstante, los datos del informe muestran una evolución positiva de la actividad empresarial en lo que va de año. Así, el 89% de las empresas ha incrementado o mantenido sus ventas entre enero y septiembre con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

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Mientras que entre las compañías que han mejorado sus resultados, el 34% atribuye esta evolución al crecimiento de la demanda. Además, el 67% de las empresas prevé cerrar el año al alza y, dentro de este grupo, un 32,5% espera registrar un crecimiento superior al 5%.

Otro de los aspectos que consideran entre los principales problemas es el absentismo. "No es solamente el diagnóstico, el autodiagnóstico, sino la convicción de que estamos ante una cuestión de Estado según el 66% de los encuestados", ha recalcado el presidente de Aecoc.

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"En tiempos de fragmentación, unir y sumar es más importante que nunca porque en tiempos de incertidumbre hace falta más diálogo, más cooperación y frente a la polarización, la mejor respuesta es seguir construyendo espacios como este congreso, donde sectores, empresas y profesionales pueden encontrarse para pensar juntos el futuro", ha asegurado González en la clausura.

Por otro lado, el presidente de Aecoc ha avanzado la celebración del congreso del próximo año en Barcelona los días 19 y 20 de octubre. Un año que será especial para la asociación, que celebra los 50 años de historia.

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