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Don Felipe y la infanta Sofía, complicidad padre e hija a la salida del concierto previo a los Princesa de Asturias

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La cita más esperada en la agenda de la Familia Real ya ha llegado y don Felipe, doña Letizia y sus hijas ya están en Oviedo con la primera actividad puesta en marcha antes de la celebración de una nueva edición de la entrega de los premios Princesa de Asturias. Los cuatro han acudido en la tarde de este jueves al XXXIV concierto celebrado en el Auditorio Príncipe Felipe, que este año ha estado dedicado al compositor alemán Felix Mendelssohn.

Al finalizar el recital y mientras se acercaban a saludar al público que había asistido al acto, ha llamado la atención la escena que han protagonizado don Felipe y la infanta Sofía. Cogida del brazo de su padre, la infanta ha caminado por el hall del Auditorio, intercambiando impresiones con él, después de haber recibido el cariño de quienes han asistido al concierto.

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Todo después de haber compartido, junto a la reina y la Princesa de Asturias, ese momento de cercanía con el público que además ha querido tener un detalle con doña Letizia, que no se ha ido con las manos vacías ya que ha sido agasajada con diferentes presentes como el dibujo de una niña, un libro o un original muñeco de peluche que ha llamado su atención.

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