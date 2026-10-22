Nueva York aprueba la ley que prohibirá los carruajes tirados por caballos en junio 2028

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Nueva York, 22 oct (EFE).- El Concejo Municipal de Nueva York aprobó este jueves una ley que prohibirá los carruajes tirados por caballos en junio de 2028, poniendo fin a una opción turística de transporte que ha formado parte de la estampa de Central Park durante unos 150 años.

La legislación fue aprobada tras un debate en el pleno, con 40 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones, y después de que varios concejales defensores del negocio de los carruajes propusieran una modificación para aplazar su veto a 2030, que no prosperó.

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La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, había alcanzado previamente un pacto con el alcalde, Zohran Mamdani, sobre el contenido de la llamada 'Ley de Romanch', en honor al turista fallecido el pasado 17 de junio en un accidente de carruaje en Central Park. EFE

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