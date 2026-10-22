El riesgo país de Argentina vuelve a trepar tras conocerse dato negativo de la economía

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Buenos Aires, 22 oct (EFE).- El índice de riesgo país de Argentina volvió a trepar este jueves luego de conocerse el dato oficial de la actividad económica de agosto, el cual, con un avance casi nulo, hacer prever una recesión técnica para el tercer trimestre.

El indicador elaborado por el JP Morgan -que mide la sobretasa que debe pagar un país para financiarse en los mercados internacionales- sufrió este jueves 4,2 %, a 702 puntos básicos, un nivel de cierre que no registraba desde octubre de 2025.

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La nueva escalada se da luego de que este miércoles se difundiera el dato oficial de la actividad económica, que en agosto registró un avance de apenas el 0,1 % en comparación con julio último.

Este incremento casi nulo se suma a la caída del 2,8 % que la actividad había registrado en julio pasado.

Este comportamiento de la actividad hace prever a los expertos que el producto interno bruto (PIB) arrojará un número negativo en el tercer trimestre del año.

Si ese resultado se da finalmente, Argentina, cuyo PIB cayó en el segundo trimestre un 0,6 % con respecto al trimestre anterior, estará técnicamente en recesión, una posibilidad que aumenta la cautela entre los inversores.

"La economía se encamina a registrar dos trimestres consecutivos de caída, lo que confirmaría una recesión técnica en el tercer trimestre de 2026. El deterioro de la actividad fue relativamente generalizado", apuntó este jueves el banco CMF en un informe dirigido a inversores.

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El riesgo país de Argentina ha acumulado un alza del 15,7 % en el últimos mes, reflejo del castigo que sufren los bonos soberanos argentinos en los mercados como consecuencia de las crecientes dudas de los inversores sobre la marcha de la actividad, el programa económico del Gobierno de Javier Milei y el futuro político de Argentina cuando falta un año para la celebración de elecciones presidenciales.

Según observó este jueves el economista Gustavo Ber, en este escenario se intensifica entre los expertos "el debate respecto del rol que podría tener una flexibilización de la política monetaria para impulsar la actividad", vista como "una condición necesaria para darle un mayor respaldo social a la continuidad del actual régimen económico".

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Consultado por la subida del riesgo país, el presidente argentino, Javier Milei, dijo este jueves en declaraciones radiales que el incremento se debe a factores externos relacionados con los conflictos bélicos y las subidas de los precios internacionales de las materias primas.

"Los indicadores de Argentina no estarían evolucionando tan positivamente como esperábamos en un primer momento. Es un shock externo", afirmó Milei a Radio Rivadavia.

El mandatario aseguró que Argentina está "holgada" para cubrir los vencimientos de deuda por 25.000 millones de dólares que debe afrontar en 2027.

"Estamos tranquilos, tenemos cerrado el programa financiero hasta el año que viene sin ningún problema", remarcó el jefe de Estado. EFE