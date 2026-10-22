Belén Esteban responde incrédula al ataque de Alejandra Rubio y le manda un mensaje

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El regreso de Belén Esteban a Mediaset con su comentadísima entrevista en '¡De Viernes!' contra Jesulín de Ubrique significó también su reencuentro ante las cámaras con Terelu Campos tras su ruptura por las críticas que la 'princesa del pueblo' hizo en su día a Alejandra Rubio. Reconociendo que le gustaría comer con la hermana de Carmen Borrego para acercar posturas, la ex del torero aseguró sin embargo que no se arrepentía de lo que había dicho sobre la novia de Carlo Costanzia, a la que llegó a comparar con Beyoncé por su actitud 'subidita' con la prensa.

"Estoy flipando porque no me parece bien que no se arrepienta, porque todos podemos cometer errores y eso está claro. Todos fallamos, pero que no te arrepientas de hacer ciertas cosas que fueron bastante cuestionables pues no sé. En su conciencia queda. Dijo cosas como que solo me contratan porque estaba embarazada, que se me iba a acabar el chollo pronto... y viniendo de una mujer me sorprendió mucho" respondía Alejandra visiblemente molesta, revelando que aunque se planteó tomar medidas legales contra 'la patrona', "decidí no meterme en un proceso así por mi salud mental, aunque se ha dedicado a decir lo que le ha dado la gana, como le ha dado la gana y como parece que como no hay consecuencias pues se puede decir lo que uno quiera y no es así".

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Después de varios días en Benidorm celebrando el cumpleaños de su madre, Carmen Menéndez, Belén ha regresado a Madrid y ha reaccionado incrédula al ataque de la hija de Terelu: "¿Quién? ¿Alejandra Rubio? ¿Ah sí?" ha preguntado encogiéndose de hombros, sin ocultar su sorpresa porque la influencer haya estallado públicamente contra ella.

Y aunque ha esquivado sus reproches con ironía con un significativo "¡ay por favor, ay!" al escuchar que le ha echado en cara que le llamase Beyoncé o que dijese en su día que tenía trabajo por su embarazo, no se ha quedado callada al escuchar que si no la demandó fue por su salud mental: "Eso sí me preocupa más, sobre todo lo de la salud mental, de verdad" ha reconocido muy seria.

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Además, y aunque no ha querido hablar sobre Jesulín ni sobre Juls Janeiro, sí ha revelado que "yo no tengo ninguna demanda" semanas después de que la hija del torero anunciase que sus padres iban a interponer medidas legales por revelar detalles de la relación de Andrea Janeiro con su familia paterna.