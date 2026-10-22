Meta ve en Muse el impulsor de la superinteligencia personal y pretende crear una red de agentes a gran escala

Recurso del agente de IA personal Muse POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA META

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Meta ve en Muse, su agente de inteligencia artificial personal, el producto con el que ofrecer superinteligencia personal, lo que ha abierto la puerta a un nuevo objetivo como parte de su estrategia: crear una red de agentes a gran escala.

La compañía tecnológica prosigue con su estrategia de ofrecer superinteligencia personal, poner en la manos de cada persona "un agente personal sumamente capaz que comprenda sus objetivos, le ayude a alcanzarlos y mejore su vida en los aspectos que desee", como ha explicado el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, en un comunicado compartido tras la presentación de resultados financieros.

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Ya sea para fortalecer sus relaciones o desarrollar un negocio, en el centro de esta visión se encuentra Muse, el agente personal que lanzó a principios de septiembre en Estados Unidos y Canadá, donde más de 10 millones de personas ya lo han activado y el 25 por ciento lo usa a diario.

Estos datos han llevado a Meta a anunciar "una nueva etapa, más operativa y centrada en el escalado", con la que pretenden crear una red de agentes a gran escala lo antes posible. "Creemos que miles de millones de Muses en una red a gran escala podrán lograr más cosas para las personas y las empresas al trabajar de forma conjunta", ha afirmado el directivo.

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Para alcanzar este objetivo, la compañía ofrecerá Muse de manera gratuita, pero el acceso a funciones, modelos avanzados y tokens adicionales requerirá una suscripción de pago. Además, los comercios deberán pagar una tasa por las transacciones económicas que se hagan con el agente.

Otro punto clave en esta estrategia de la superinteligencia personal es la llegada en noviembre de Muse a las gafas inteligentes de Meta. "A la gente ya le encantan muchas de las funciones de las gafas --música, llamadas, capturar momentos, asistencia auditiva y más--, pero, con el tiempo, esperamos que Muse --y el hecho de contar con una superinteligencia personal que te acompañe durante todo el día-- se convierta en el aspecto más importante de la experiencia", ha afirmado Zuckerberg.

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MODELOS MÁS GRANDES

Zuckerberg también ha comentado sobre el desarrollo de su inteligencia artificial. El lanzamiento de Muse Wonder, desarrollado por Meta Superintelligence Labs, ha supuesto la llegada de los primeros modelos de frontera de Meta, lo que lo sitúan en rendimiento al mismo nivel que empresas rivales como Anthropic y OpenAI.

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Muse Wonder no ha sido el único lanzamiento de la compañía, ya que en los últimos meses también han llegado Muse Spark 1.2 y 1.3, Muse Code, los modelos de pesos abiertos Muse Glimmer y Muse Spark Open y Muse Voice.

Con el objetivo de construir superinteligencia a escala, la compañía planea centrarse "tanto en ampliar la frontera de la inteligencia como en destilar esos modelos para obtener otros mucho más pequeños y eficientes, optimizados para agentes personales".

En este sentido, Zuckerberg ha confirmado que, tras Muse Wonder, ya están trabajando en "modelos más grandes" que "van a ser muy impresionantes y capaces", y en nuevos modelos más pequeños" que ofrecerán "un nivel de inteligencia similar al de Muse Wonder, pero de manera más eficiente".

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Asimismo, la compañía está construyendo capacidad computacional para "servir a más mil millones de personas en los próximos años", con el objetivo de mejorar la relación coste-eficiencia "en más de diez veces en el próximo año". Todo ello con el objetivo de que Muse sea "altamente rentable en los próximos años".

Esta intención también les ha llevado a construir Meta Enterprise Platform, una nueva división liderada por CJ Desai y centrada en vender sus herramientas de inteligencia artificial a otras empresas.