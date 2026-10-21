Un detenido tras colisionar en la circunvalación con un furgón que habían robado a punta de pistola

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Un joven de unos 23 años ha sido detenido este miércoles en Granada por la Policía después de que, junto a otro hombre, robaran a punta de pistola un furgón de reparto en la zona de Serrallo y posteriormente tuvieran un accidente en la carretera de circunvalación GR-30.

Así lo han señalado fuentes de la Policía Local de Granada, que señalan que los hechos han tenido sobre las 7,50 horas cuando las patrullas han recibido el aviso del robo de un furgón de reparto a punta de pistola en la zona de Serrallo.

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Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil de Tráfico se han movilizado para intentar detener a los ladrones del vehículo, de forma que el furgón ha sido interceptado a la altura de la salida de Méndez Núñez en dirección Jaén, donde ha comenzado una breve persecución policial.

Finalmente, el vehículo robado ha colisionado con al menos dos vehículos en un accidente, en principio leve, tras el cual uno de los que iba en el furgón ha conseguido escapar, si bien la Policía ha conseguido detener al otro ocupante e incautarse de la pistola que habrían usado en el atraco para hacerse con el vehículo.

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El accidente en hora punta de movimiento de tráfico y el 'efecto mirón' tras el dispositivo policial desplegado ha ocasionado grandes retenciones en la carretera que circunvala la capital granadina.