Ayuso se reunirá este miércoles por la tarde con Milei

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantendrá una reunión institucional este miércoles por la tarde, a las 17 horas, con el presidente de Argentina, Javier Milei, en el marco de su visita a España durante esta semana.

Será un encuentro que tendrá cobertura oficial, sin atención a medios de comunicación, y se distribuirá posteriormente información sobre el mismo. Se trata de la segunda reunión en la capital de Díaz Ayuso con Milei tras la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid en junio de 2024, han señalado desde el Gobierno autonómico.

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Lo hará tras participar en un desayuno informativo en el que ha calificado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "dictador" y ha asegurado que la "invasión" de Ceuta no fue un "accidente" sino que fue fomentada por el Gobierno porque "cada inmigrante es un voto".

Además, esta mañana el mandatario argentino tiene previsto reunirse en la sede de la Fundación Disenso en Madrid con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el director de la fundación Disenso, Jorge Martín Frías, aunque no lo hará con el presidente del partido, Santiago Abascal.

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También participará en el acto de apertura de la 10ª Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca de la Universidad Rey Juan Carlos, donde colectivos universitarias han organizado una protesta para mostrar el "firme rechazo" a la participación del presidente argentino.

Por su parte, desde el PP, la portavoz de campaña, Ester Muñoz, ha respaldado el encuentro recalcando que es el jefe de Estado de Argentina, una "nación hermana" de España. Así, ha señalado que "hay muchos intereses económicos, sociales, culturales y emocionales" para España, por lo que ha dado normalidad a esta posible reunión.

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