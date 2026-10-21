21/10/2026 La exkarateka Sandra Sánchez repasa su historia deportiva y personal en la autobiografía 'Karateka'. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES LUNWERG

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La exkarateka Sandra Sánchez, campeona olímpica en Tokyo 2020, publica su libro autobiográfico 'Karateka', editado por Lunwerg, en el que repasa su trayectoria personal y profesional desde sus inicios en Talavera de la Reina (Toledo) hasta la medalla de oro en los Juegos Olímpicos.

La obra, de 184 páginas y que saldrá a la venta el 28 de octubre, está escrita en primera persona y relata el camino recorrido por la karateka hasta alcanzar el número uno del ranking mundial y proclamarse bicampeona del mundo.

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Asimismo, la publicación aborda pasajes de su vida personal, como los problemas económicos familiares, el asma padecido en su infancia, la enfermedad de su madre o las consecuencias emocionales de una agresión sufrida en su juventud.

En sus páginas, Sandra Sánchez detalla su etapa de viajes por países como Canadá, México, Portugal, Australia y Dubái, así como la figura de su entrenador y pareja, Jesús del Moral, clave en su camino hacia el éxito.

El libro recoge también la consecución de la 'Triple Corona' en 2021, tras ganar el oro olímpico, el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo en el mismo año, previo a su retirada de la competición de alto nivel para dedicarse a la docencia.

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Por su parte, la obra incluye extractos del prólogo redactado por Jesús del Moral, donde rememora los entrenamientos de la deportista y el impacto de la final olímpica en el Budokan.

La publicación del libro coincide con la llegada a las pantallas de cine de la película homónima 'Karateka', dirigida por Aritz Moreno y protagonizada por los actores Andrea Ros y Patrick Criado. El largometraje, producido por Atresmedia Cine, se estrenará en las salas de cine el 30 de octubre tras su presentación en el Festival de Cine de San Sebastián.

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