Tana Rivera rompe su silencio tras su ruptura con Roca Rey: "Andrés y yo nos queremos muchísimo"

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En medio de un aluvión de informaciones sobre los motivos de su ruptura con Andrés Roca Rey, y coincidiendo con el 30º cumpleaños del torero, Cayetana Rivera ha reaparecido radiante ante las cámaras en un evento de la joyería Rabat en Madrid y, sin perder la sonrisa en ningún momento aunque no ha querido entrar en detalles sobre su vida sentimental, ha 'confirmado' el fin de su relación y ha dejado claro que, a pesar de todo lo que se ha dicho en la última semana, ambos siguen queriéndose muchísimo y teniéndose respeto y cariño mutuo aunque lo suyo no haya funcionado.

"Enjoyada, maravillosa y radiante" ha expresado ante un aluvión de reporteros cuando le han preguntado cómo se encuentra. Hace unos días cumplió 27 años y, como ha desvelado, tras cancelar in extremis la fiesta ambientada en los Sanfermines que iba a celebrar en la finca del diestro peruano, "lo celebré rodeada de mi gente, mi familia y feliz. La verdad que es un gusto celebrar un año más". "Pues con mis amigos, mi familia, con la gente que quiero. Si es que tampoco hace falta... Echamos un rato muy bueno en el campo. Una guitarra, que ya sabéis que me encanta el flamenco, un cante y unas coptas tambien hay que decirlo ya está", ha comentado divertida.

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"Estoy muy bien, con ganas de todo lo que viene ahora que gracias a Dios vienen cosas muy buenas" ha confesdo. Y aunque no ha querido revelar si Roca Rey la felicitó en un día tan especial ni hablar de su ruptura -insistiendo en varias ocasiones que ella venía a hablar de Rabat y no de su vida pribada- sí ha mandado un importante mensaje sobre su relación con el torero: "El amor es importantísimo, pero el amor por todo el mundo. Y además Andrés y yo nos queremos muchísimo y estamos los dos muy bien y eso es lo importante", ha asegurado con firmeza, desmintiendo de forma velada los rumores sobre el fin de su historia de amor y dejando entrever que el cariño sigue presente.

Y aunque no ha querido responder a las preguntas sobre una posible reconciliación ni ha revelado si ha felicitado al peruano en su 30 cumpleaños, sí ha lanzado un dardo a la prensa al afirmar que "estáis diciendo demasiado y no sabéis nada. Os conocéis y sabéis como funciona". "¿Por qué voy a perder la sonrisa? Si me queréis preguntar por Rabat yo feliz, pero sabéis que de eso yo no hablo nunca" ha zanjado, desvelando que lo único que ha pedido al soplar las velas es "que sigamos teniendo salud y que todos mis seres queridos sigan bien".

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Además, respecto a sus próximos proyectos profesionales, Tana ha dejado la puerta abierta a seguir los pasos de su madre y diseñar su propia colección de joyas: "Nunca diré que no pero de momento no me ha surgido la oportunidad. Pero si me surge, feliz, abierta estoy, feliz".