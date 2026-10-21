Taiwán imputa a cinco personas por embestir con un coche a un humorista crítico con China

Guardar

Taipéi, 21 oct (EFE).- La Fiscalía taiwanesa acusó este miércoles a cinco personas de embestir con un coche a un humorista crítico con Pekín por encargo de una persona de China, que les pagó para que lo dejaran hospitalizado, en lo que calificó de caso de "represión transnacional" contra ciudadanos de la isla.

En un comunicado, la Fiscalía del Distrito de Nuevo Taipéi (norte) indicó que había solicitado para los cinco acusados penas mínimas de entre dos años y siete meses y cinco años y seis meses de prisión, por los delitos de tentativa de lesiones graves y recopilación y uso ilegales de datos personales.

PUBLICIDAD

Según el relato de los fiscales, el humorista Huang Yi-hao fue embestido por un coche el mes pasado después de que una persona de China, identificada solo como 'K', pagara a uno de los sospechosos para que Huang acabara hospitalizado y no pudiera ofrecer una actuación prevista para el 20 de septiembre.

Los cinco acusados debían simular un accidente de tráfico y "romperle brazos y piernas" al comediante, indicó la Fiscalía, que denunció que todos ellos se prestaron voluntariamente a "servir a fuerzas hostiles del exterior" con la intención de "crear un efecto amedrentador" en la sociedad taiwanesa.

PUBLICIDAD

"Cuando fuerzas del exterior financian y dirigen a personas en Taiwán para cometer delitos violentos, no solo vulneran derechos individuales fundamentales, sino que también pueden poner en peligro la seguridad nacional y la estabilidad social", señaló el comunicado.

En una declaración difundida a través de su cuenta de Facebook, Huang dijo que lo único que hizo fue "insultar" al presidente chino, Xi Jinping, durante dos minutos y medio sobre un escenario en Taiwán, y que por ello le arrojaron excrementos y le embistieron deliberadamente con un coche.

PUBLICIDAD

"Si el Partido Comunista chino todavía no gobierna Taiwán y ya hay gente que recibe este trato por criticarlo, ¿cómo podemos esperar conservar la libertad de expresión que tenemos ahora si algún día el PCCh llega a gobernar Taiwán?", manifestó el humorista.

En un comunicado aparte, el Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán -el organismo gubernamental encargado de las relaciones con China- advirtió de que el Gobierno exigirá "responsabilidades" a cualquier persona que, por instrucciones, encargo o incentivos del PCCh o de sus colaboradores, "participe en actos de represión transnacional o los facilite".

PUBLICIDAD

"El PCCh no solo es incapaz de tolerar opiniones discrepantes dentro de su territorio, sino que tampoco permite que nadie formule críticas políticas en ningún lugar fuera de China continental. Más vergonzoso aún es que recurra a métodos de represión transnacional para hacer daño a ciudadanos taiwaneses", apuntó el MAC.

Las autoridades de Pekín consideran Taiwán "parte inalienable" del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político. EFE

PUBLICIDAD