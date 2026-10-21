Pezeshkian traslada a EEUU que "no puede bloquear todos los caminos y hablar de negociaciones"

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El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha trasladado este miércoles a Estados Unidos que "no puede bloquear todos los caminos y hablar de negociaciones", en medio del estancamiento de las conversaciones para poner fin al conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Estados Unidos debe reconocer los derechos del pueblo iraní y poner fin al acoso y la agresión. Entonces podremos sentarnos y hablar", ha afirmado, antes de incidir en que "no puede bloquear todos los caminos, amenazar, y al mismo tiempo hablar de negociaciones".

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Así, ha subrayado que Irán "no busca una guerra, pero no se plegará ante la fuerza y acoso del enemigo", según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB. "Los estadounidenses creen que no podemos hacer frente a los ataques y las sanciones, pero lo haremos", ha zanjado.