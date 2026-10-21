Perú reafirma compromiso con el desarrollo regional tras dejar la presidencia de la Cepal

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Lima, 21 oct (EFE).- El Gobierno de Perú, que preside la derechista Keiko Fujimori, reafirmó este miércoles su "compromiso con el desarrollo regional", tras haber culminado este mes su presidencia de dos años de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que durante la presidencia que ejerció Perú desde 2024 se promovió "el intercambio de experiencias y la identificación de prioridades compartidas" en materia de desarrollo sostenible.

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Las funciones de Perú culminaron durante el 41 primer período de sesiones del organismo, que se celebró del 7 al 9 de octubre pasado en República Dominicana, y al que acudió una delegación peruana encabezada por el embajador en ese país, Gustavo Lembcke.

El Ministerio de Exteriores indicó que, al transferir la Presidencia para el período 2026-2028 a República Dominicana, Perú reafirmó su compromiso con el multilateralismo, el sistema de las Naciones Unidas y la cooperación regional.

Destacó, además, la importancia de la Cepal como espacio de diálogo y formulación de propuestas frente a los desafíos económicos, sociales y ambientales de América Latina y el Caribe.

Perú resaltó que, durante su presidencia, condujo la octava y la novena reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, celebradas en 2025 y 2026, respectivamente, así como el trigésimo octavo período de sesiones del Comité Plenario de la Cepal, realizado en octubre de 2025.

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"Estos encuentros contribuyeron al intercambio de experiencias y a la identificación de prioridades compartidas en materia de desarrollo sostenible", sostuvo Exteriores.

Al referirse a la última reunión celebrada en República Dominicana, señaló que "las deliberaciones abordaron, entre otros asuntos, la integración regional, la transformación digital y la inteligencia artificial, las políticas macroeconómicas para el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades institucionales".

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Durante el encuentro de tres días de duración, los 45 Estados miembros y 14 asociados de la Cepal debatieron sobre la gestión de las transformaciones en un periodo de rupturas y sobre las oportunidades para prosperar en la nueva era geopolítica internacional.

Al respecto, el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, afirmó en la clausura que la región "no puede limitarse a reaccionar, debe anticipar los cambios y participar activamente en la configuración del nuevo orden internacional, reconociendo la diversidad de realidades nacionales sin que las diferencias impidan avanzar en lo común".

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República Dominicana ejercerá la presidencia de la Cepal hasta 2028, año en que se celebrará en Panamá el cuadragésimo segundo periodo de sesiones, y su próxima responsabilidad será organizar el foro de los países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible, en abril de 2027, donde se examinarán los avances en la implementación de la agenda 2030. EFE