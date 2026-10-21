Temporal deja fuertes lluvias en centro-sur de Chile, pero con menos daños de lo esperado

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Santiago de Chile, 21 oct (EFE).- El nuevo temporal que azota Chile desde el martes ha dejado daños en la zona centro-sur del país, pero las fuertes precipitaciones han tenido un impacto menor al esperado, sobre todo en Santiago, donde en las últimas semanas ha habido inundaciones y aluviones producto de otros sistemas frontales.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred), sin embargo, mantiene este miércoles la alerta roja para la capital y la provincia de Arauco, en la región sureña del Biobío.

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Algunos sectores capitalinos registraron la tarde del martes caída de granizo, aunque en menor medida que lo ocurrido la semana pasada en la zona oriente de Santiago, que quedó cubierta de hielo.

Hasta el momento, el balance del temporal es de 31 personas damnificadas y 179 albergadas, la mayoría pertenecientes a la Región Metropolitana -de la que hace parte Santiago-, donde sectores como Talagante, Puente Alto y Peñalolén concentraron las mayores complicaciones por las lluvias.

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Según el reporte del Senapred, actualmente se encuentran más de 14.000 clientes sin suministro eléctrico en el país.

"Este evento se posicionará en la zona centro-sur, en donde las precipitaciones y posibles tormentas eléctricas se sentirán con mayor fuerza en el día de hoy entre las regiones de Maule al Biobío", informó la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián.

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Se prevé que las precipitaciones continúen hasta diciembre y que vayan disminuyendo a medida que se acerca el verano austral, en el que los especialistas esperan temperaturas elevadas por el mismo efecto del fenómeno de El Niño.

"La perspectiva que hay de los organismos internacionales y también los nuestros con respecto a la evolución que tiene este Niño es que se está hablando de un pico máximo en noviembre-diciembre", señaló Arnaldo Zúñiga, director de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). EFE

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