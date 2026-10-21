ONG acusan que Fiscalía de México reporta veinte veces menos fosas que fiscalías estatales

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Ciudad de México, 20 oct (EFE).- Durante 2025 la Plataforma Ciudadana de Fosas, organización que documenta el hallazgo de fosas clandestinas de 2006 a la fecha, registró 651 fosas clandestinas a partir de información de fiscalías estatales, 433 fosas que fueron identificadas en notas periodísticas, y solo 32 fosas que fueron registradas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Es decir, la FGR reportó veinte veces menos fosas que las fiscalías estatales el año pasado, añadió la Plataforma, una iniciativa que reúne y analiza información oficial y de medios de comunicación sobre el hallazgo de fosas clandestinas en México, lo cual que permite visibilizar la crisis forense y de desapariciones en el país norteamericano.

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Al presentar este martes la actualización de sus registros de 2025, la Plataforma apuntó que "los datos muestran diferencias importantes entre las fuentes y evidencian los desafíos que persisten para contar con información pública completa, accesible y comparable sobre el hallazgo de fosas clandestinas".

Integrado por las organizaciones Artículo 19 México y Centroamérica, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el proyecto busca documentar y visibilizar los hallazgos de fosas clandestinas a partir de la información pública, así como contribuir al análisis de las desapariciones ante la falta de registros oficiales sobre este tipo de hallazgos.

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En su reporte, la plataforma precisó que, de acuerdo con la actualización, las fiscalías estatales reportaron 651 fosas clandestinas en dieciséis estados del país durante 2025. Sonora concentró 204; Chihuahua, 85; y Baja California Sur y Jalisco, 71 cada uno.

En contraste, el proyecto señaló que los registros de la FGR consignaron 32 fosas en solo seis entidades: Tamaulipas (15); Jalisco (6); Guerrero (5); Coahuila (3); Michoacán (2), e Hidalgo (1).

Mientras que el seguimiento de notas periodísticas identificó 433 fosas durante el mismo año. Los siete estados del país con más registros concentraron 265 de las 433 fosas documentadas por la prensa durante 2025.

Lo anterior representa, según la plataforma de fosas, el 61,2 % del total, concentradas en los estados de Sonora (68), Chihuahua (60) y Baja California Sur (44), seguidas de Jalisco (25) y Sinaloa (25), Baja California (23) y Guanajuato (20).

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Las diferencias entre las cifras oficiales y los registros de prensa, denunció la Plataforma, "evidencian la falta de información clara y unificada para dimensionar la crisis forense y de desaparición, y evaluar la respuesta del Estado".

El informe añadió que el Estado mexicano "no solo tiene la obligación de localizar las fosas, sino de esclarecer los hechos, identificar a las víctimas y garantizar justicia a sus familias, y sin información verificable sobre estos resultados, la rendición de cuentas queda incompleta y las familias y la sociedad entera seguimos sin respuestas".

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La actualización de la Plataforma también documentó 833 cuerpos recuperados de fosas clandestinas en quince estado del país. Según fiscalías estatales, Jalisco registró (257), Sonora (239), Chihuahua(119), y Baja California Sur (96).

El proyecto contabilizó los restos reportados por las fiscalías estatales con un total de 226 restos humanos recuperados de fosas clandestinas en diez estados del país, con Michoacán en primer lugar de la lista, con 99 restos; San Luis Potosí, con 37; Sonora, con 30, y Guerrero, con 28, que en conjunto representaron el 73,5 % del total reportado.

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La Plataforma subrayó que las cifras disponibles "no representan necesariamente el universo completo de fosas clandestinas en el país" y que las diferencias entre registros y los vacíos de información "evidencian la falta de datos públicos suficientes para dimensionar la magnitud de estos hallazgos y evaluar la respuesta de las autoridades". EFE