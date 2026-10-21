La gobernadora de Massachusetts lidera la carrera para revalidar un segundo mandato, según una encuesta

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Nueva York, 20 oct (EFE).- La gobernadora de Massachusetts (EE.UU), Maura Healey, quien busca la reelección en las elecciones del próximo 3 de noviembre, lidera la carrera para revalidar un segundo mandato en ese estado tradicionalmente demócrata, según una encuesta publicada este martes.

Healey está al frente de la carrera con 22 puntos de ventaja sobre su rival republicano, el empresario Mike Minogue, de acuerdo con una encuesta del Globe/Suffolk.

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No obstante, la encuesta revela que el 35,4 % de los votantes desaprueban el desempeño de la demócrata, frente al 34,2 % que sí lo aprueban.

Minogue sólo cuenta con un 32 % de la intención del voto, a pesar de haber invertido sólo el pasado mes 6,1 millón de dólares en su campaña, y hay un pequeño porcentaje de electores indecisos, de acuerdo con The Boston Globe.

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En Massachusetts comenzó el voto anticipado el pasado 17 de octubre y extenderá hasta el día 30.

Minogue, quien aspira por primera vez a un cargo público, sigue en desventaja tras una inversión millonaria y además tuvo que pedir a su compañero de fórmula, Shawn Oliver, abandonar la campaña, tras presuntamente volcar su automóvil el pasado domingo bajo los efectos del alcohol contra otros vehículos estacionados.

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El republicano indicó que bajo ninguna circunstancia permitiría que Oliver fuera su vicegobernador y recordó un precedente en el estado en el que el entonces vicegobernador dejó el puesto, en 2013, pero destacó que no hay un procedimiento para reemplazar ese cargo, destaca el diario.