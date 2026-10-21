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Japón exige a Rusia acceso consular al periodista nipón detenido por sospecha de espionaje

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Tokio, 21 oct (EFE).- El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, afirmó este miércoles que Tokio exigió a Rusia acceso consular a un periodista nipón detenido bajo acusaciones de espionaje, en medio de un deterioro de las relaciones bilaterales.

El director general de Asuntos Europeos del Ministerio de Exteriores japonés, Kimitake Nakamura, presentó una solicitud formal en Moscú "exigiendo la pronta concesión de una visita consular al ciudadano japonés detenido y su liberación inmediata", afirmó Kihara en una rueda de prensa.

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Nakamura se reunió la víspera en la capital rusa con la directora del Tercer Departamento de Asia, Lyudmila Georgievna Vorobyova, un encuentro en el que según Kihara se abordaron "distintos asuntos bilaterales pendientes en el contexto actual".

Aunque el portavoz declinó entrar en detalles sobre las conversaciones, reconoció que las relaciones entre Rusia y Japón "atraviesan una situación compleja".

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso anunció el martes de la semana pasada la detención de un periodista japonés del diario Hokkaido Shimbun, cuando se encontraba en Sajalín, bajo acusaciones de espionaje. El Gobierno japonés convocó un día después al embajador ruso en Tokio, Nikolai Nozdrev, y solicitó información sobre el caso.

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El incidente tiene lugar en plena tensión diplomática entre Tokio y Moscú tras la primera visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a la isla de Iturup (Etorofu en Japón), en las Kuriles del Sur, un territorio que reclama el Gobierno nipón, en agosto.

La visita provocó entonces la condena de las autoridades japonesas y un cruce de reproches con el Gobierno ruso, lo que profundizó el deterioro de las relaciones entre ambos países desde la invasión rusa de Ucrania. EFE

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