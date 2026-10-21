Taiwán prevé emitir una alerta marítima ante el avance del supertifón Champi

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Taipéi, 21 oct (EFE).- La Administración Meteorológica Central (CWA) de Taiwán prevé emitir entre la noche de este miércoles y la madrugada del jueves una alerta marítima ante el avance del supertifón Champi, que ha seguido fortaleciéndose en las últimas horas a su paso por el mar de Filipinas.

En una rueda de prensa recogida por la agencia taiwanesa CNA, la meteoróloga de la CWA Chu Mei-lin explicó que, si la trayectoria del temporal no cambia de forma significativa, podría decretarse una alerta terrestre entre la tarde y el anochecer del jueves.

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A las 08:00 horas (00:00 GMT), la tormenta se encontraba a unos 1.050 kilómetros al este-sureste del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de Taiwán, con vientos máximos sostenidos en su centro de unos 216 kilómetros por hora (km/h), explicó Chu.

Según la experta, Champi se debilitará ligeramente al acercarse a Taiwán y se estima que llegará en el límite inferior de la categoría de "tifón fuerte" o como un "tifón moderado".

Los pronósticos del organismo apuntan a que el tifón avanzará hacia el noroeste por el borde del anticiclón del Pacífico y girará gradualmente hacia el norte; se prevé que su máxima aproximación a Taiwán sea entre el jueves por la noche y la madrugada del sábado, tras lo cual virará hacia el noreste, rumbo a Japón.

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Champi podría dejar lluvias torrenciales localizadas en el norte de la isla y en los condados orientales de Yilan y Hualien durante la jornada del viernes, así como fuertes lluvias en las montañas de la región central, sin que puedan descartarse precipitaciones "extremadamente torrenciales" en las montañas septentrionales, explicó Chu.

La meteoróloga advirtió que desde este miércoles los alrededores de Taiwán ya están dominados por los vientos del noreste, con zonas costeras del oeste que pueden registrar rachas de fuerza 9 a 11 en la escala de Beaufort, mientras que las aguas orientales de la isla podrían registrar olas de unos seis metros el jueves.

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El sistema se mantenía este miércoles como "supertifón" sobre el mar de Filipinas, con vientos máximos sostenidos de unos 287 km/h y rachas superiores a los 350 km/h, según el último boletín del Centro Conjunto de Alerta de Tifones (JTWC) de Estados Unidos.

La diferencia entre las cifras de la CWA y del JTWC se debe, en parte, a que la primera calcula el viento sostenido como promedio de diez minutos, mientras que el segundo lo hace sobre un minuto.

La plataforma de seguimiento meteorológico Zoom Earth, por su parte, prevé que Champi seguirá avanzando en las próximas horas por esas aguas, girará hacia el noroeste el jueves y pasará muy cerca del noreste de Taiwán entre el jueves por la noche y el sábado, con vientos máximos sostenidos de entre 155 y 215 km/h.

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Los tifones son habituales en esta región durante los meses de verano y otoño, cuando las cálidas aguas del Pacífico favorecen la formación de ciclones tropicales que, en ocasiones, causan daños significativos e interrumpen el transporte y la actividad económica. EFE

(foto)(video)