Milei hace campaña en Madrid: Si reelegimos, los cuatro años siguientes serán inolvidables

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Madrid, 21 oct (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, hizo campaña este miércoles en Madrid de cara a las elecciones del próximo año en su país, subrayando que si se mantiene en el poder "los cuatro años siguientes serán inolvidables".

"Si reelegimos, los cuatro años siguientes serán inolvidables para la Argentina. En tan solo tres años, gracias al trabajo de esta gestión, a nuestro compromiso con las ideas de la libertad y a la decisión política que nos ordenan a todos, logramos poner a la Argentina frente a las puertas de su nuevo Gran Renacimiento", apuntó en un foro organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum.

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Las próximas elecciones presidenciales en Argentina están previstas para octubre de 2027.

Según Milei, "hoy Argentina es la prueba de que luchar contra la decadencia rinde sus frutos".

"En estos tres años de Gobierno, hemos crecido alrededor de cuatro veces más que el promedio argentino para los últimos 100 años. Y según distintas proyecciones, para finales del año que viene habremos crecido aproximadamente tres veces más de que lo estaría haciendo la OCDE para el mismo periodo", añadió en la capital española.

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El mandatario argentino subrayó que bajo su mandato están cambiando el lugar de Argentina "en el mundo para mejor".

"Por eso, como siempre, por ustedes y por nosotros, los invitamos a mirar al sur. Mírennos para invertir, mírennos para producir. Pero en estos momentos bisagra, les digo que también escuchen a los argentinos en términos políticos, porque hemos visto con nuestros propios ojos en dónde se termina el socialismo cuando se le deja llegar hasta sus últimas consecuencias", advirtió.

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Desde que asumió la Presidencia a finales de 2023, Milei ha realizado otros seis viajes a España, en los que se reunió con el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otros políticos derechistas, pero nunca con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien ha insultado y cuestionado públicamente en reiteradas ocasiones. EFE

(foto)(vídeo)