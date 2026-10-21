Merz viajará próxima semana a Singapur, Japón y Corea del Sur con foco puesto en comercio

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Berlín, 21 oct (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este miércoles que viajará la próxima semana a Japón, Singapur y Corea del Sur, tres socios que calificó de "cruciales" en un momento geopolítico en el que el jefe del Gobierno germano defendió las "nuevas alianzas".

"La semana que viene viajaré a Singapur, Japón y Corea del Sur, nuestros socios más cercanos en Asia", afirmó Merz durante su intervención en del Berlin Global Dialogue, un foro internacional donde el jefe de Gobierno alemán defendió que esas naciones son "cruciales" para forjar "nuevas alianzas".

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"Creo firmemente que todos aquellos que defienden un comercio abierto y basado en normas, y son muchos los que lo hacen, deben estrechar aún más sus lazos", señaló el canciller, que no dio más detalles sobre su desplazamiento asiático de la próxima semana.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, Japón es el segundo socio comercial del país en Asia, sólo por detrás de China, mientras que las relaciones comerciales germano-coreanas se desarrollan "muy positivamente".

Corea del Sur es el tercer socio comercial de Alemania en la región, mientras que "Singapur es uno de los socios centrales" de Berlín en el Sudeste Asiático.

La visita de Merz a Japón, Corea del Sur y Singapur tendrá lugar al tiempo que, desde el próximo lunes hasta el sábado, el jefe de Estado de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visitará China, en un desplazamiento en el que el presidente alemán tiene previsto reunirse, entre otros, con su homólogo chino, Xi Jinping.

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La visita de Steinmeier es la primera de un jefe de Estado de Alemania a China desde 2018. EFE

(foto)