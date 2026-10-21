Los OPPO Enco X4 elevan la calidad del sonido con su arquitectura de doble controlador y DAC y un nuevo sistema ANC

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OPPO ha presentado una nueva generación de sus auriculares inalámbricos insignia, los Enco X4, a los que ha dotado de un sistema de sonido con arquitectura de doble controlador y doble DAC y de cancelación de ruido (ANC) que mejora su rendimiento un 100 por ciento respecto de la generación anterior.

Los Enco X4 cuentan con un sistema de sonido de doble controlador que combina en cada auricular un 'woofer' con diafragma TRF de 11 mm con un 'tweeter' de diafragma planar de 6mm, cada uno de ellos, además, con un DAC dedicado para procesar de forma independiente los diferentes rangos de frecuencia.

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Se trata de una arquitectura diseñada para ofrecer sonido de alta calidad, como ha expuesto la compañía este miércoles desde Mallorca, en un evento en el que también ha presentado los 'smartphones' de la serie OPPO Find X 10.

OPPO mantiene en estos nuevos auriculares la colaboración con Dynaudio, con lo que ofrecen cinco perfiles de sonido, adaptados a diferentes géneros musicales y preferencias de escucha.

A todo ello se suman la compatibilidad con audio sin pérdidas a través de LHDC Lossles, velocidades de transmisión de hasta 2,3 Mbps y reproducción sin pérdidas a hasta 24 bits/48 kHz. También cuentan con la certificación Hi-Res Audio Wireless.

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Los Enco X4 también estrenan un nuevo sistema de cancelación de ruido, que cuenta con almohadillas de cancelación de ruido de baja presión, un sistema de triple micrófono, una NPU de 6nm y los últimos algoritmos inteligentes de ANC.

La compañía asegura que este sistema ofrece un rendimiento general hasta un 100 por ciento superior en comparación con la generación anterior. El rendimiento para las voces también mejora en hasta un 30 por ciento.

Los auriculares ofrecen también un 'Modo Adaptativo' que reconoce, con ayuda de la inteligencia artificial, diferentes escenarios cotidianos y de desplazamiento para ajustar automáticamente la cancelación de ruido a medida que cambia el ruido ambiental. También aportan reducción de ruido inteligente a las llamadas de voz.

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OPPO también ha incorporado funciones impulsadas por IA, como 'AI Live Translation' con IA admite traducción e interpretación en tiempo real en más de 30 idiomas, y compatibilidad con la activación por voz de Gemini de Google.

Otra función disponible en los Enco X4 es la grabación de audio con tecnología Dolby, que captura un sonido estéreo envolvente. Además, ofrecen hasta 53 horas de autonomía con el estuche de carga, compatibilidad para Bluetooth 6.1, Smart Bluetooth y doble conexión multisistema.

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Los OPPO Enco X4 están disponibles a partir de hoy en la tienda online oficial de OPPO por 219 euros.