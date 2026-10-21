La quinta edición de la feria Art Basel Paris comienza con 211 galerías de 41 países

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París, 21 oct (EFE).- La feria Art Basel Paris comienza este miércoles con 211 galerías de 41 países y territorios presentes en la acristalada nave central del Grand Palais de la capital francesa, convertida hasta el domingo en el epicentro internacional del mercado del arte moderno y contemporáneo.

En esta quinta edición, que es la primera bajo la dirección de Karim Crippa en sustitución de Clément Delépine, la feria profundiza su tendencia a la expansión (el año pasado contó con 206 exhibidores y el anterior con 195), mantiene una nutrida sección enfocada a las galerías emergentes y suma un programa comisariado por la actriz Philippine Leroy-Beaulieu llamado 'Oh La La!'.

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Bajo la dirección artística de esta intérprete conocida mundialmente por su papel en 'Emily in Paris' (encarna a Sylvie Grateau, la jefa en Francia de la protagonista), 45 de las galerías participantes transformarán sus stands con "obras nuevas e inesperadas" durante el viernes y el sábado, inspiradas por la temática 'Mitos y leyendas'.

Antes de que ese programa se desvele, durante las dos primeras jornadas de la feria, la visita estará reservada a los profesionales y primeros compradores, mientras que el público general podrá acceder del viernes al domingo.

La feria, que en 2024 abandonó su denominación original (Paris + par Art Basel) para alinearse con las Art Basel de Miami (Estados Unidos), Hong Kong (China) y Basilea (Suiza), expandirá también en esta edición su presencia en el exterior con instalaciones y exhibiciones en lugares públicos de París como la explanada de Trocadero, la Escuela de Bellas Artes o el Petit Palais.

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Es el caso de la famosa escultura gigante con las letras 'LOVE' de Robert Indiana, referente del arte pop, que estará expuesta en la plaza Clemenceau con el objetivo de hacer de la feria algo más que un evento comercial.

Y entre los atractivos adicionales para este 2026, Art Basel Paris también ha invitado a participar a Gener8ion, el proyecto multiplidisciplinar del compositor Surkin y del cineasta Romain Gavras responsable del videoclip 'STORM II', que dio la vuelta al mundo a través de las redes por su espectacular coreografía.

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Este colectivo presentará una instalación inmersiva llamada 'God Hates Space', que se podrá ver gratuitamente en el interior del Grand Palais.

Como es habitual, Francia es el país más representado en esta feria, en cuyos muros podrán verse tanto obras de artistas emergentes como de grandes nombres del arte moderno y contemporáneo como los españoles Pablo Picasso y Miquel Barceló, el francés Jean Dubuffet, el belga René Magritte o los estadounidenses Keith Haring, Alexander Calder y Andy Warhol, entre muchos otros.

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Llegadas desde España figuran las galerías -ya habituales de esta cita- Prats Nogueras Blanchard y Mira Madrid, mientras que Latinoamérica está representada sobre todo por galerías brasileñas, como A Gentil Carioca, Mendes Wood DM y Fortes D'Aloia & Gabriel.

También brasileña es Almeida & Dale que se estrena este año en Art Basel Paris en la sección 'Premises', donde un puñado de exhibidores apuestan por espacios centrados en proposiciones curatoriales singulares.

En el caso de esta galería de Sao Paulo la apuesta es la obra de Tarsila do Amaral (1886-1973), figura que, según la describía el MoMA de Nueva York en 2018, inventó el arte moderno en Brasil.

Su pintura sirvió "para crear un espejo afuera", explicó a EFE este miércoles Cristiano Raimondi, comisario de esta propuesta de Almeida & Dale, en un momento en el que "Brasil necesitaba presentarse al mundo con otra imagen", alejando los mitos sobre el "canibalismo y los indígenas salvajes".

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Do Amaral, procedente de una familia rica, tiene además una relación directa con París, donde vivió los felices años 20. Pero a diferencia de otros referentes de la época con los que se codeó, que descubrían los modos de vida no occidentales a través de los museos, como Picasso, a ella le eran propias las mitologías, las imágenes y el lenguaje indígena con el que había convivido en Brasil.

Las obras presentes de esta artista brasileña dan un vistazo global a su trayectoria -ilustrando las influencias del cubismo, su época Pau-Brasil y la denominada fase antropofágica, que devoraba simbólicamente las influencias extranjeras para crear un lenguaje propio brasileño- con obras valoradas en entre 8 y 27 millones de euros. EFE

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