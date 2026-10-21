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La Fiscalía ucraniana registra el Banco Central del país

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La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAPO) han anunciado el registro de las instalaciones del Banco Central del país y la residencia de un empleado.

En un escueto comunicado en redes sociales, ambas agencias han matizado que "no se ha detenido a ninguna persona ni se han emitido avisos de sospecha", antes de precisar que los registros, efectuados en Kiev, se han llevado a cabo de conformidad con la ley, de momento sin dar más detalles.

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El Banco Central ucraniano ha confirmado los registros pero, por lo demás, ha guardado mutismo absoluto.

"El banco confirma la información sobre las investigaciones realizadas por la NABU en las instalaciones del Banco Nacional. Se proporcionarán explicaciones adicionales una vez concluidos los procedimientos", indica el comunicado.

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